Власти Сочи отчитались о максимальной загрузке отелей в горах

Как сообщили в администрации Сочи, на курорте ожидается рекордный наплыв туристов в преддверии февральских и мартовских праздничных выходных. Традиционно, самая большая загрузка отелей и гостиниц прогнозируется в сочинском горном кластере, где, как известно, горнолыжный сезон в самом разгаре.

«На сегодняшний день, в целом по городу, загрузка отелей достигает 60%. Однако в горном кластере данный показатель гораздо выше – в отдельных гостиничных объектах загрузка приблизилась к 90%. Поскольку следующая неделя в России – праздничная, ожидается особенный прирост трафика отдыхающих. В связи с этим администрация города просит все службы активизировать работу в максимальном режиме», – сказала Инна Петухова, вице-мэр Сочи.

Она добавила, в сочинских муниципалитетах продолжается работа специальных мониторинговых групп, отслеживающих качество предоставления туристам санитарно-курортных услуг, общественного питания, торговых услуг и экскурсионного обслуживания. Отдельные группы специалистов наблюдают за бесперебойной работой коммунальной инфраструктуры, санитарным состоянием улиц и своевременной уборкой дорог и тротуаров от снега.

Помимо Сочи, перед праздниками в топ российских городов по предпочтениям туристов, как сообщают туроператоры, вошли Казань, Симферополь, Калининград, Иркутск, Минеральные Воды. Большинство распроданных авиабилетов из Москвы и Санкт-Петербурга – в Краснодарский край.

Источник фото: twitter.com