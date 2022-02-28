Внедорожные шины Viatti Bosco A/T для российских реалий

Эксперт «Марка Качества», информационного ресурса по выбору лучших товаров и компаний, подготовили обзор шин для внедорожников и кроссоверов – Viatti Bosco A/T. Идеальное сочетание управляемости и устойчивости автомобиля даже при самом активном вождении гарантируют специально оптимизированный каркас шин, смещенные крупные блоки и ребра, а также усиленные блоки внешней секции. В ассортименте линейки представлены модели с посадочным диаметром 15-18 дюймов.

Технологии летних шин для внедорожников и кроссоверов Viatti Bosco AT

ViaMIX. Инновация, позволяющая резине менять плотность в зависимости от температуры. Если она низкая, шины становятся мягче, а если высокая, наоборот, плотнее. Шины Viatti Bosco A/T хоть и являются летними, но прекрасно себя чувствуют и в межсезонье.

Variable Sidewall Stiffness или VSS. Боковина с нестабильной жесткостью, которая направлена на то, чтобы сохранять устойчивость вашего автомобиля при изменении скорости и вхождении в повороты. Технология, делающая безопасной любую поездку.

Hydro Safe V. Минимальное аквапланирование. Важный аспект для любого авто, в том числе внедорожника и кроссовера. Грязь и вода разбиваются рисунком протектора и шины самоочищаются.

DirtMove. Детально проработанный рисунок протектора, обеспечивающий максимальное сцепление на всех частях шины.

ViaPRO. Благодаря этой технологии вы забудете о чрезмерных шумах во время движения по бездорожью. Такие шины станут отличным решением для тех, кто часто ездит по щебени и устал от постоянного треска под колесами.

HighStab. Еще одна технология формирования рисунка протектора, обеспечивающая курсовую устойчивость при экстремальных условиях. Если ваша машина начала терять управление, шины поглотят часть сопротивления и не дадут вам попасть в неприятную ситуацию.

Эксперты «Марка Качества» о шинах Viatti Bosco A/T:

Если вы владелец внедорожника или кроссовера и привыкли использовать свое авто по прямому назначению. Если ваша машина часто покидает пределы асфальтированных дорог и выезжает на необорудованные грунтовки, вам нужны самые надежные и качественные колеса, способные легко выдерживать такие нагрузки. Viatti Bosco A/T как раз такие шины и с ними вы будете чувствовать себя в безопасности при любых условиях.

Viatti Bosco A/T – лучшее сочетание цены и качества. Прочность резины и ее адаптация под погодные и температурные условия позволяют эксплуатировать шины в течение многих сезонов. И пусть вас не смущает обозначение «летние». Эти шины прекрасно себя чувствуют в межсезонье и менять их на зимние вы будете только перед наступлением реальных морозов.

И наконец, Viatti Bosco A/T – это российский продукт для российских реалий. Они разработаны с условием местного климата и особенностей дорог. Хорошая управляемость, надежное торможение, стойкость к перепадам температуры и максимально тихая работа – все это Viatti Bosco A/T. Одни из лучших шин на современном рынке, что подтверждается не только результатами многочисленных экспертных тестов, но и мнением обычных пользователей, которые после износа одного комплекта остаются верны производителю и больше не ищут замену, так как в ней нет необходимости.

Источник:

https://markakachestva.ru/review/6702-letnie-shiny-viatti-bosco-a-t-beskompromissnaja-bezopasnost-v-ljubyh-uslovijah.html

https://www.viatti.ru/ru/tyre_catalog/summer/ViattiBoscoAT/