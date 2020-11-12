Во Владикавказе прошло окружное совещание по реализации федерального проекта «Старшее поколение» в Северо-Кавказском федеральном округе

5 ноября 2020 года во Владикавказе состоялось окружное совещание, посвященное реализации федерального проекта «Старшее поколение» в субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

В работе совещания приняли участие заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Эльмира Вергазова, заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания — министр здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания Гогичаев Тамерлан Казбекович, руководитель Федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по вопросу развития организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Александр Розанов, заместитель директора по научной части РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юлия Котовская, главный гериатр Республики Дагестан Камила Алиева-Хархарова, руководитель проектного офиса по внедрению системы долговременного ухода Александр Шкребело, представители органов исполнительной власти в сферах охраны здоровья и социальной защиты населения, а также главные внештатные гериатры регионов.

На совещании рассмотрели предварительные итоги реализации федерального проекта «Старшее поколение» и ожидаемые корректировки целевых показателей до 2030 года, обсудили перспективы развития гериатрии в субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

В 2019 году регионы Северо-Кавказского федерального округа успешно выполнили целевые показатели федерального проекта «Старшее поколение». В 2020 году ситуация осложнилась введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. На данный момент в субъектах Северо-Кавказского федерального округа действует 51 гериатрический кабинет, 357 гериатрических коек, открыто 7 гериатрических центров, обучено 79 врачей-гериатров.

Особое внимание на совещании было уделено вопросу реализации комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов.

Руководитель Федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по вопросу развития организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Александр Розанов отметил, что до конца 2021 года реализацией комплекса мер по профилактике падений и переломов будут заниматься 7 пилотных регионов. В их число войдут Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Самарская области, а также Пермский край и Республика Башкортостан. В 2022 году к ним присоединятся еще 10 регионов, в 2023-м пилотными станут 23 субъекта Российской Федерации, а с 2024 года комплекс мер будет реализовываться на территории всей России.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялся круглый стол, на котором обсудили опыт Ставропольского края по созданию системы долговременного ухода.