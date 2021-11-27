Во время Art Basel мероприятие Bitcoin Latinum NFT зажгло Майами

Palo Alto, CA — Застрахованная и обеспеченная активами криптовалюта следующего поколения Bitcoin Latinum (LTNM) станет титульным спонсором конференции DCentral Miami. Это крупнейшая в истории конференция NFT и DeFi в прямом эфире. Конференция пройдет в конференц-центре аэропорта Майами (MACC) с 30 ноября по 1 декабря 2021 года. DCentral Miami возглавляет Art Basel — одно из крупнейших художественных мероприятий в США.

DCentral Miami пригласит более 300 спикеров, известных персон отрасли, профессиональных спортсменов, художников и крупнейших мировых инвесторов в криптовалюту для участия в дискуссиях на пяти площадках, таких, как DeFi Summit от Bitcoin Latinum, площадка NFTCON от Gala Games и площадка 360 degree projection Metaverse Dome от Epik Prime и The Sandbox. Ожидается интерактивная конференция и выставка, которая будет включать более чем 100 стендов в Уголке Цифровой Моды, а также четыре галереи NFT-искусства, Аллея PFP, Live Virtual Reality Art, семинары по NFT и демонстрация игр Play-to-Earn более 15 компаний, производящих блокчейн-игры.

В конференции примут участие такие известные спикеры, как соучредитель Ethereum и Consensys Джозеф Любин, Робот София, бывший участник Матча звезд НБА Барон Дэвис, обладатель золотой медали Олимпийских Игр 2020 года «Самая быстрая женщина» Элейн Томпсон-Хера и YouTube-блогер BitBoy.

Билеты на DCentral продаются здесь https://www.eventbrite.com/e/dcentral-miami-nft-defi-conference-tickets-170044827657

Bitcoin Latinum примет участие в Art Basel 2021 с монетами NFT и культовым спортивным мероприятием GENESIS на Art Basel Miami в среду, 1 декабря. GENESIS знаменует новое партнерство между Bitcoin Latinum и TapStats, Inc., новое определение участия болельщиков и экономики спорта.

NFT-Платформа GENESIS использует возможности создателей, спортсменов и участников для того, чтобы сделать спортивные мероприятия интересными и привлекательными. Социальные таланты, супер-фанаты, знаменитости, кумиры, тренеры и многие другие могут стать лучшими спортсменами-бойцами, активно развивать ценность NFT в игровой мета-вселенной и постоянно расширять фан-базу с помощью взаимодействия в реальном времени и технологий шифрования.

Организаторами мероприятия Genesis выступили Дон Базиль (Bitcoin Latinum) и Пол Мисир (TapStats). В мероприятии также приняли участие суперзвезда ММА Пейдж Ванзант и более 40 влиятельных инфлюэнсеров Instagram. Место проведения — Mr. Jones (320 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139).

Информацию о проекте GENESIS можно найти на https://www.tapstats.live/

Monsoon Blockchain Corporation, инновационная блокчейн-компания, базирующаяся в Пало-Альто, Калифорния, была выбрана Bitcoin Latinum в качестве основного партнера. Monsoon Blockchain Corporation недавно начала свою деятельность в Майами, мировой криптовалютной столице.

Monsoon фокусируется на инновационных облачных решениях для экосистемы блокчейнов, используя новейшие технологии блокчейнов для разработки мощных бизнес-решений, позволяющих успешно оцифровывать и регистрировать активы в различных отраслях, таких, как финансовые услуги, телекоммуникации, СМИ и развлечения.

В рамках своей миссии по расширению глобального внедрения Monsoon Blockchain Corporation (главный разработчик Bitcoin Latinum) недавно заключила партнерское соглашение с расположенной в Лос-Анджелесе компанией The h.wood Group, работающей в индустриях гостеприимства и Lifestyle. Партнерство включает в себя маркетинговые инициативы по перекрестному продвижению, спонсорство мероприятий, NFT, одобрение и принятие услуг, продуктов и объектов Bitcoin Latinum в диверсифицированном портфеле элитных ночных клубов и ресторанов The h.wood Group. Bitcoin Latinum недавно стал партнером Vast Bank, который позволяет своим клиентам покупать и продавать криптовалюты вместе со своими традиционными текущими счетами за счет интеграции с Coinbase и SAP.

Bitcoin Latinum в настоящее время торгуется на биржах HitBTC, DigiFinex, Hotbit, AAX, LBank и FMFW (ранее Bitcoin.com) под биржевым кодом LTNM. Главный разработчик Bitcoin Latinum — Monsoon Blockchain, объявивший о планах по официальному листингу Bitcoin Latinum на 10 основных публичных биржах. Помимо DigiFinex, HitBTC, Hotbit, AAX, LBanks и FMFW, это биржи: Changelly (дневной объем торгов 2,71 млрд долл. США), Changelly Pro, Bitmart (дневной объем торгов 1,6 млрд долл.. США) и XT.com. Bitcoin Latinum (LTNM) теперь доступен для исследования CoinBase, Coin Market Cap и Coin Gecko.

Для получения дополнительной информации о Bitcoin Latinum посетите https://Bitcoinlatinum.com

Media contact

Brand: Bitcoin Latinum

Contact: Kai Okada, Director of Communications

E-mail: Kai.Okada@Bitcoinlatinum.com

Website: https://Bitcoinlatinum.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Bitcoin Latinum Foundation