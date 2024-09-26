Во Всероссийском конкурсе дефектоскопистов победил инженер компании «Транснефть – Балтика»

Инженер–дефектоскопист лаборатории неразрушающего контроля Ленинградского районного нефтепроводного управления компании «Транснефть – Балтика» Сергей Иванец стал победителем Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю «Дефектоскопист 2024». От его работы зависит надежная эксплуатация магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов – важнейших артерий, питающих энергией регионы России и обеспечивающих ее энергетический суверенитет. О самом важном в профессии дефектоскописта и том, как в ней достичь высшего уровня мастерства, рассказывается в материале Online47.

Финал конкурса состоялся на прошлой неделе в Москве под эгидой Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике. В нем принимали участие победители региональных этапов, проводившихся в 34 аттестационных центрах страны, а также специалисты из Республики Беларусь. Это атомщики, нефтяники, газовики, судостроители, представители других стратегических отраслей, предъявляющих высокие требования к качеству оборудования, а значит, и контролю за ним.

Сергей Иванец трудится в лаборатории неразрушающего контроля, расположенной на промежуточной перекачивающей станции «Невская» в Ленинградской области. Но регулярные поездки на производственные объекты и линейную часть трубопроводов – часть его работы.

«Инженер-дефектоскопист занимается контролем качества сварных соединений трубопроводов и оборудования, а также дополнительным дефектоскопическим контролем дефектов трубопроводов, находящихся в эксплуатации. Его задача – провести правильный контроль и выдать заключение о годности или негодности сварного соединения и определить параметры дефектов при обследовании трубопроводов. Наша лаборатория специализируется на неразрушающем контроле. Если при разрушающем контроле для оценки качества сварного соединения требуется его разорвать или изогнуть, то неразрушающий метод позволяет определять качество, не повреждая его», – рассказывает Сергей Иванец.

На предприятии он трудится с 2016 года, но знакомство с тонкостями профессии дефектоскописта в «Транснефти» начал раньше – во время практики, которую он проходил в качестве студента Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ). «С неразрушающим контролем я столкнулся на последних курсах университета, проходил практику на объектах «Транснефти». А после окончания учебы узнал о вакансии в компании и пришел работать сюда дефектоскопистом», – вспоминает инженер.

В федеральном конкурсе Сергей Иванец занял первое место в номинации «Визуальный и измерительный + ультразвуковой контроль». Часть его работы многим напомнит процесс ультразвукового обследования у врача: на экране прибора появляется «просвеченный» сварной шов, в котором необходимо найти мельчайшие отклонения от нормы. В лаборатории он отвечает за визуально-измерительный, капиллярный, ультразвуковой и магнитный методы контроля. Помимо этого, здесь применяют рентген и метод течеискания. Визуально-измерительный контроль осуществляется невооруженным глазом или с помощью оптических приборов и позволяет обнаружить внешние дефекты сварки. Ультразвуковой ищет внутренние недочеты. «Процент брака небольшой, но бывает, что мы отправляем на доработку», – поделился специалист.

«Самое сложное в нашей работе – быть внимательным и не пропустить какое-то нарушение. Ведь от этого зависит очень многое. Пропустишь, казалось бы, незначительные дефекты, и это может обернуться серьезными последствиями. Поэтому самое важное – это внимательность, соблюдение всех методик и ответственный подход к работе», – отметил Сергей Иванец.

Победить в конкурсе, а также качественно выполнять свои задачи, внося весомый вклад в обеспечение надежности работы магистральных нефтепроводов, помогает постоянное получение новых знаний и опыта. «Учиться приходится постоянно. С каждым годом, с развитием аппаратуры, приборов, самих методик требования к точности контроля ужесточаются. Приходится осваивать, изучать, чтобы полностью им соответствовать», – заключил инженер.

Источник: Online47