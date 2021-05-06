Военный эксперт указал на стратегическую и экономическую важность базы РФ в Судане

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что США и их союзников не устраевает статус РФ как великой державы, поэтому прозападные СМИ распространяют ложную информацию о «приостановке» возведения российской военной базы на побережье Красного моря.

Так, издания сослались на анонимные источники и заявили о «заморозке» соглашения между Москвой и Хартумом о создании пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ в Судане. Посольство эти утверждения не подтвердило, потому что местные власти ничего подобного не сообщали.

Однако для России стратегически и экономически важен опорный пункт в Порт-Судане, поскольку там сходятся транспортные артерии между Суэцким каналом и Индийским океаном, а морякам нужно где-то отдыхать и заправляться.

«Он просто необходим, и это понимают не только в России, которая сейчас возвращается в Африку. Это вызвало ярое неприятие со стороны США и их союзников и поэтому пошли фейки, что договор будет расторгнут, хотя Судан это не подтвердил», — добавил Василий Дандыкин.

По его мнению, Москва построит военную базу и укрепит собственные позиции на африканском континенте.

«Мы еще и великая морская держава со своими большими традициями, которая открывала Антарктиду, соперничала с США во времена холодной войны и делала много всего. По той информации, которая есть, я думаю, что пункт базирования будет организован. У России есть для этого все технические возможности. Мы работали на Камчатке и в других местах — если задача будет поставлена, то все будет выполнено», — завершил он.