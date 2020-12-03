Волонтеров и звезд к проекту «Путь к мечте» привлек благотворительный фонд «Под флагом добра»

Проект «Путь к мечте» – это серия творческих образовательных мероприятий для детей, находящихся в детских домах. Осуществляет фонд «Под флагом добра» при поддержке большого количества известных персон: музыкантов, художников, артистов, режиссеров, журналистов. Активно помогают волонтеры – студенты институтов МГИК, ВШЭ, ГИТИС. Результатом будет музыкальный спектакль «Незнайка в цирке».

В период изоляции из-за коронавируса детям, оставшимся без родителей и попечителей очень непросто. Когда проект начинался, занятия проводились посредством виртуального общения и помогали ребятам не замыкаться в себе во время карантина. На сегодняшний день от довольно длительного удаленного обучения уже осуществили переход к очным практическим занятиям, а премьера мюзикла, финальный концерт, ожидается в январе.

Для работы над сценарием дети посещают встречи с журналистами и режиссерами, для постижения сложной науки перевоплощения проводятся мастер-классы по сценическому искусству.

Так, например, уже были проведены уроки игры на гитаре, которые начались с вводного занятия от Николая Шипулина – участника группы «Ромарио». В результате каждый участник-ребенок научился настраивать инструмент с помощью приложения на телефоне, узнал о разных способах извлечения звуков и сделал первый шаг в огромный мир музыкального искусства. Но важнее то, что дети зажглись энтузиазмом, почувствовали желание развиваться дальше, увидели возможности.

Летом был проведен промежуточный отчетный концерт, где дети отыграли несколько отрывков будущего мюзикла. Под руководством наставников проекта «Путь к мечте» – педагога по актерскому мастерству Дмитрия Бурукина и хореографа Андрея Олейникова дети учились театральному искусству и импровизации, языку тела. В результате ребята стали лучше контролировать свои эмоции, фокусировать внимание на взаимодействии с партнером, а значит – совершенствовать навыки работы в команде, у многих выросла самооценка.

Сложная система контактов, слаженная совместная деятельность не случились бы, если бы не бесценная помощь студентов театральных ВУЗов – ГИТИС, ВШЭ и МГИК. Молодые люди по зову сердца влились в процесс и добровольно помогают реализовать такой сложный, трудоемкий, но полезный проект.

Психолог, эксперт благотворительного фонда «Под флагом добра», Дегтярева Ирина проводила специальное тестирование волонтеров перед работой с детьми. Каждый также проходил подготовку по специальной авторской программе благотворительного фонда, где были разные темы: «Основы детской реабилитологии», «Предупреждение жестких форм обращения с детьми», «Социальное волонтерство», «Первая помощь при неотложных состояниях у детей» и т.д.

Проект позволит показать детям, попавшим в ТЖС, как прекрасен, разнообразен и многогранен этот мир, сколько путей открыты перед ними, воспитать художественно-эстетическое восприятие окружающего мира. Участие в процессе поможет сформировать у ребят активную жизненную позицию, вызвать доверие к взрослым и уверенность в собственных силах. На сегодняшний день дети ЦПСиД САО, наставники и волонтеры активно продолжают обучение и подготовку. А в январе планируется финальный концерт – премьера мюзикла «Незнайка в цирке».

Реализация такого емкого и значимого проекта стала возможна благодаря содействию Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы, работе благотворительного фонда «Под флагом добра», и активному участию неравнодушных волонтеров.