Волонтеры СУЭК-Кузбасс приняли участие в предпраздничных благотворительных акциях

Общество
3 января 2025

СУЭК-Кузбасс организовала предновогодние благотворительные акции: с начала декабря волонтеры участвовали в мероприятиях, ориентированных на создание атмосферы волшебства и тепла для подростков и детей.  Предприятия СУЭК, крупнейшей угольной компании страны, основанной в 2001 г. Андреем Мельниченко, остаются самыми крупными благотворителями на территориях присутствия.

В нынешнем году свыше 7 тыс. детей сотрудников предприятий компании стали обладателями новогодних подарков.

Компания «СУЭК-Кузбасс» вручила свыше 350 подарков ребятам из интернатов, детдомов и реабилитационных центров. География акции охватила города Киселевск и Полысаево, а также Прокопьевский, Беловский, Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа.

Они отправились поздравить детей из семей, состоящих на учете в Ленинск-Кузнецкой организации Всероссийского общества слепых. Воспитанники выступили со стихами, рассказали о главных событиях уходящего года.

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