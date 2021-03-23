Вопросы гармонизации этноконфессиональных отношений обсудили участники Международного круглого стола

Международный круглый стол, посвященный гармонизации этноконфессиональных отношений и вопросам профилактики экстремизма, состоялся 22 марта в Екатеринбурге. Мероприятие было посвящено гармонизации этноконфессиональных отношений и вопросам профилактики экстремизма. Одним из главных спикеров события стал известный политолог-исламовед, директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика», член общественного совета при Президенте Киргизской Республики Кадыр Маликов. Организаторами круглого стола выступили Уральский федеральный университет и Экспертный клуб «Урал-Евразия».

Кадыр Маликов представил участникам встречи механизмы использования ислама в своих политических целях некоторыми странами, рассказав о концепциях «джихад против джихада» и «Civil Islam», истории возникновения запрещенных в РФ организациях «ИГИЛ» и «Аль-Кайда» и многом другом. Он также ответил на вопросы аудитории, касающиеся общественно-политической ситуации в Средней Азии в целом, проблем профилактики религиозного экстремизма, истории ислама.

Как подчеркнул Кадыр Маликов, противостоять искусственной пропаганде можно, следует лишь заняться изучением истории ислама. Важно уметь анализировать процессы, стараться понять их природу и научиться смотреть не только на само явление, но и стоящие за ним механизмы.