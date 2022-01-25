Вопросы кадрового потенциала в АПК обсудили на парламентских слушаниях Комитета Госдумы РФ

В Тимирязевской академии состоялись парламентские слушания Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам на тему: «Законодательное обеспечение развития сельскохозяйственной науки и подготовка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Российской Федерации».

Аграрный сектор – это фундамент не только продовольственной, но и национальной безопасности нашего государства. Очевидно, амбициозные задачи по достижению научно-технологического прогресса страны напрямую связаны с агропромышленной составляющей экономики государства.

В своём выступлении депутат Государственной Думы Екатерина Владимировна Харченко, заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию, отметила, что современное сельское хозяйство становится всё более ёмким в инновационно-технологическом, цифровом плане, оно сопряжено с внедрением искусственного интеллекта, робототехники, генной инженерии, предполагает наличие высокого уровня профессиональных квалификаций, которые основаны на научно выверенных программах подготовки специалистов соответствующего профиля.

Современное сельское хозяйство требовательно к качеству машиностроения, энергетических, транспортно-логистических, спутниковых навигационных систем, тем самым выступает как комплексный междисциплинарный объект научно-исследовательской и инновационной деятельности, что способствует научно-технологическим прорывам.

Следует отметить, что на сегодняшний день очень многое делается для популяризации аграрной науки и образования. Как пример, поддержка в прошлом году Росмолодежью проекта Курской государственной сельскохозяйственной академии по профориентации аграрных профессий.

Очевидно, что профориентация должна носить системный характер на всех ступенях общего образования. Подобные примеры есть во всех регионах, и, что важно, аграрные классы функционируют не только в сельских, но и в городских школах. Безусловно, в этой деятельности необходима поддержка бизнес-сообщества, в частности агрохолдингов и региональных сельхозтоваропроизводителей.