Восстановление ЦМК шин КАМА и КАМА PRO от KAMA TYRES стало доступнее

Акция «Восстановление от бренда КАМА PRO» стартовала 1 августа и продлится до 31 декабря 2021 года. В рамках нее можно будет восстановить ЦМК шины КАМА PRO типоразмеров 295/80R22,5, 315/60R22,5, 315/70R22,5, 315/80R22,5, 385/55R22,5, 385/65R22,5 совершенно бесплатно. Восстановление будет проходить методом холодной наварки на мощностях ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».

В акции могут принять участие частные предприниматели и юридические лица, которые купят ЦМК шины бренда КАМА PRO, отберут пригодные для восстановления каркасы, отправят их на производство (г. Нижнекамск) и получат обратно восстановленные шины совершенно бесплатно.

Восстановить можно столько же каркасов ЦМК шин КАМА и КАМА PRO, сколько было приобретено продукции бренда КАМА PRO в период действия акции.

«Данное специальное предложение будет интересно как автовладельцам, уже успевшим оценить выгоду эксплуатации восстановленных ЦМК шин производства KAMA TYRES, так и тем, кто планировал воспользоваться услугой восстановления впервые. Среди очевидных преимуществ – возможность увеличения ходимости до 700 тысяч километров, сокращение стоимости одного километра пробега до 5 копеек, гарантия качества и надежности, а также оптимизация бюджета на покупку новых шин», – рассказал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Организатор: ООО «Торговый дом «Кама»

Период закупок шин бренда КАМА PRO в рамках акции: с 1 августа 2021 г. по 30 ноября 2021 г.

*Узнать об акции и правилах участия можно по ссылке: https://www.td-kama.com/ru/main/news/pokupateli_tsmk_shin_kama_tyres_do_kontsa_goda_mogut_vosstanovit_shiny_kama_pro_besplatno/

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/