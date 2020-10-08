Восстановление речи — часть программы реабилитации

Последствием нарушений речи и глотания является мозговое нарушение. Согласно статистическим данным, примерно 20% пациентов, перенесших ишемический инсульт, имеют нарушение речи разной степени тяжести

Поэтому, одна из ключевых частей реабилитации – восстановление речи с логопедом — афазиологом. Логопед определит характер нарушений и назначит реабилитационную программу. Для того, чтобы комплексно подойти к устранению причин инсульта, пациенту желательно пройти курс реабилитации в центре реабилитации. Если нет возможности пройти по программе ОМС, то воспользуйтесь услугами частных центров реабилитации. Тогда для родных или близких пациента важно уточнять, что входит в программу восстановления. Убедитесь в том, что в центре проходят занятия с логопедом и более того, они входят в индивидуальную программу пациента, чтобы потом не возникала необходимость приглашать отдельно специалиста по восстановлению речи и глотания.

Восстановлением речевой функции в отделении реабилитации «Молодильное яблоко» занимаются логопеды – афазиологи Познырева Екатерина и Майорова Елена. Так же помимо занятий в центре, уроки могут проходить и на дому. Высококлассные специалисты работают со сложнейшими случаями дисфункции и голосообразования у пациентов, занимаются массажем лица и языка, растормаживанием речи при моторной афазии, а так же обучают звуко — жестам, которые играют определяющую роль в растормаживании речи пациентов с нарушением речи по типу грубой апраксии. Занятия входят в комплексную программу восстановления https://m-y.ru/nevrologicheskaya-reabilitaciya/posle-insulta/ после инсульта .

«Молодильное яблоко» — реабилитационное отделение санатория «Сокольники», которое оказывает услуги по восстановление двигательных, когнитивных и речевых функций организма, утраченных после инсульта, травмы, операции, в стационаре и на дому!

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