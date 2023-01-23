Востребованность коворкинг-центров НКО выросла на 13 процентов

Партнерами площадок стали уже две тысячи некоммерческих организаций.

В 2022 году возможностями московских коворкинг-центров для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) воспользовались 60 тысяч человек. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В 2022 году услугами коворкинг-центров НКО воспользовались 60 тысяч человек — на 13 процентов больше, чем в 2021-м. Партнерами площадок стали уже две тысячи некоммерческих организаций. Им доступны рабочие пространства на несколько десятков человек, типография, консультации экспертов, информационная поддержка их событий. Все это предоставляется безвозмездно: достаточно отправить заявку через городской портал “Душевная Москва”», — рассказала Наталья Сергунина.

Сеть коворкинг-центров столицы включает 11 современных площадок практически во всех административных округах, в том числе Зеленоградском, Троицком и Новомосковском. На их базе НКО могут проводить встречи, презентации, выставки, мастер-классы и другие мероприятия.

В каждом центре есть компьютеры и интернет, залы с мультимедийным оборудованием и зоны для отдыха. Все помещения инклюзивны и подходят для маломобильных посетителей.

Семинары, вебинары и консультации

В коворкинг-центрах проводят занятия в рамках образовательной программы «НКО Лаб», участники которой сами выбирают удобный формат обучения. Это курсы повышения квалификации, онлайн-тренинги, семинары, вебинары и мастер-классы. Выбор тем разнообразен: от финансов, права и работы с персоналом до продвижения в социальных сетях. Ознакомиться с расписанием можно на портале «Душевная Москва» в разделе «Обучение». В прошлом году новые знания получили более семи тысяч человек.

Кроме того, резидентам доступны консультации юриста и бухгалтера в очном формате или онлайн.

Самые востребованные услуги

Одна из самых популярных услуг — печать полиграфической продукции: листовок, буклетов, приглашений, грамот, блокнотов и небольших журналов. Всего за 2022 год типография напечатала 800 тысяч листов. Для сравнения: в 2018-м — в два раза меньше.

В каждом коворкинг-центре можно провести мероприятия самых разных форматов — от занятий для детей с особенностями развития до отраслевых конкурсов. В 2022 году там организовали свыше 800 таких событий. Центры готовы не только предоставить помещения и оборудование, но также пригласить оператора и фотографа, разместить анонс или новость на сайте.

С 2016 года сеть коворкинг-центров развивает столичный Комитет общественных связей и молодежной политики. Присоединиться к проекту приглашают все социально ориентированные НКО города. Центры работают ежедневно. Посмотреть адреса и забронировать помещение можно на портале «Душевная Москва».