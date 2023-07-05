Востребованные вопросы профессиональное сообщество массажистов обсудило на отраслевом форуме

Более 2000 участников из 65 регионов России и 11 стран зарубежья приняли участие в инклюзивном Х Чемпионате по массажу и эстетике и Форуме массажных технологий, который прошёл 1-2 июля в Москве при поддержке Института развития профессионального образования Минпросвещения России.

“В соревнованиях по 17 номинациям приняли участие 274 массажиста, в том числе специалисты с инвалидностью и ОВЗ, победители региональных чемпионатов. В судейской коллегии был параллельно задействован 71 опытный судья, в том числе из-за рубежа”, – сказал президент Международной ассоциации специалистов по массажу, эстетике и реабилитации (МАСМЭР), председатель судейской коллегии чемпионата, главный эксперт “Абилимпикс” и “DeafSkills” в компетенции “массажист” Владислав Мельник, выступая на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой подведению итогов мероприятия.

Среди участников соревнований — члены Национальной сборной “Абилимпикс” Россия, люди с инвалидностью и ОВЗ. Впервые в истории чемпионата в соревнованиях в рамках номинации “Уверенное будущее” участвовали школьники (в том числе с инвалидностью), прошедшие обучение по программе профориентации, – будущие конкурсанты компетенций “массажист” и «прикладная эстетика» международного чемпионатного движения “Абилимпикс”.

Мельник отметил, что среди специальных номинаций – номинация для людей с инвалидностью и ОВЗ «Добрые руки», авторские номинации известного врача-реабилитолога Сергея Агапкина и компании CELLOOE.

Во второй день в рамках Форума прошли 45 выступлений в 11 секциях по самым актуальным и востребованным вопросам отрасли и профессионального сообщества, включая вопросы реабилитации, правовые аспекты в работе специалистов и пр.

“Основная тенденция в трудоустройстве людей с инвалидностью и ОВЗ – расширение спектра профессий, снятие ранее существовавших юридических и социальных ограничений и барьеров. Специальность массажиста – один из таких примеров. Так, в составе участников “Абилимпикс” – 571 массажист, из них трудоустроены 58 процентов”, – отметила руководитель Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.

Макеева добавила, что в дискуссии по теме трудоустройства людей с инвалидностью и ОВЗ в рамках форума приняли участие представители госструктур, образовательных учреждений, общественных организаций инвалидов и представителей бизнеса из Москвы, регионов и зарубежных стран. Во время обсуждения были озвучены актуальные проблемы во взаимодействии государства, НКО и бизнеса по инклюзивной повестке, среди которых нехватка финансирования на федеральном уровне, не в полной мере адаптированная под нужды людей с инвалидностью по зрению цифровизация, барьеры в получении образования глухими и пр. По итогам обсуждения участники выработали рекомендации, которые планируют направить на рассмотрение федеральным органам исполнительной власти.

В рамках Форума МПЦРМ подписал ряд соглашений о сотрудничестве, включая Национальный инклюзивный договор – часть общественного проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) “Открыто для всех”. “Мы уделяем особое внимание развитию инклюзивного направления в нашей работе. Уже 20 лет центр занимается обучением как детей и подростков с инвалидностью и ОВЗ, так и взрослых. Присоединение к Национальному инклюзивному договору – это отличная возможность для обмена опытом и наращивания компетенций нашей команды в этой области,” – сказала Ольга Амчеславская, генеральный директор МЦПРМ, главный эксперт и тренер Национальной сборной “Абилимпикс” Россия, соавтор социального волонтёрского движения “Массаж спасёт мир”.

Среди спикеров форума – руководитель общественного объединения “Союз специалистов и ведущих организаций инвалидов России “АбиАрт” Наталия Крель, ректор “Пущинского государственного естественно-научного института” Альбина Бикбулатова, директор Института Детензорологии, врач-реабилитолог Антон Балакирев, старший научный сотрудник Института Вельтищева РНИМУ им. Н. И. Пирогова Алексей Капустин, заслуженный врач РФ, вице-президент МАПК Сергей Субботин, врач-невролог Владимир Галагуза и др. Среди участников — представители власти, НКО, академического сообщества, прессы и бизнеса, общественные деятели, а также судьи международного уровня, практикующие массажисты, эстетисты, в том числе из зарубежных стран (Беларусь, Азербайджан, Армения, Молдова, ОАЭ, Киргизия, Израиль, Туркменистан, Сенегал, Китай, Литва).

Партнёрами мероприятия выступили чемпионатное движение “Абилимпикс”, Союз всероссийских и ведущих организаций инвалидов “АбиАрт”, Федеральный методический центр по инклюзивному образованию, Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих, АНО «Белая трость», Федерация спорта слепых, Институт Детензерологии.

Справочно

Х Международный чемпионат по массажу и эстетике и Форум массажных технологий — ежегодные инклюзивные мероприятия, проводятся при поддержке Института развития профессионального образования Минпросвещения России. Социальная значимость мероприятий — вдохновение и профессиональная реализация людей с инвалидностью как результат взаимодействия государства, гражданского общества и бизнеса. Мероприятия проходят с 2003 года. За это время тысячи конкурсантов всех возрастов, в том числе люди с инвалидностью, смогли не только продемонстрировать профессиональное мастерство и навыки в сфере массажных технологий, но и найти своё призвание. Организаторы чемпионата — Международный центр подготовки и развития массажистов и Международная ассоциация специалистов по массажу, эстетике и реабилитации.