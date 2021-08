Вовлечение группы Finstar в конвент СНГ «Цифровое партнерство» усиливает экспертизу проектов

Международная инвестиционная компания Finstar, основанная группой инвесторов во главе с председателем Совета директоров Finstar Financial Group Олегом Бойко, стала генеральным партнером Международного конвента молодых лидеров государств – участников СНГ «Цифровое партнерство».

Одной из главных задач Конвента является поиск и содействие формированию проектов с цифровыми технологиями на разных стадиях готовности для укрепления научно-технологического развития в качестве лучших практик для «цифрового партнерства» стран СНГ, а также формирование межнациональных, надгосударственных команд разработчиков цифровых проектов с внедрением решений в экономики стран СНГ.

На Конвенте работа с проектами ведется в рамках современных форматов «хакатон», «акселератор», «виртуальная выставка проектов», «цифровая премия» по 27 технологическим трекам, отражающим цифровизацию мировой экономики: FinTech, EdTech, FashionTech, AgroTech, Creative Industries, HealthTech/MedTech, FoodTech, MarTech (Marketing and Communications), LifeTech, RetailTech, TravelTech and Tourism, Industrial/PipeInsustryTech, Robotics, GameDev, AI and Cyber and DataScience, HRtech, Transport and Mobility, PetTech, EcoTech, ArtTech, SocialTech, AntiCovid, CultureCode, BuildTech, EngineeringTech, Biomedtech, CityTech.

Вовлечение группы Finstar в Конвент позволит усилить экспертизу проектов по ряду треков, в особенности по треку FinTech, а также даст возможность проектам на их реализацию в одной из ведущих инвестиционных компаний мира.

Основатель Finstar Олег Бойко обратился ко всем участникам Конвента с приветственным словом: «В сегодняшнем мире технологии развиваются настолько стремительно, что специалисты не успевают изучить одни технологии, как появляются новые, а вместе с ними и новые вызовы. Только в партнерстве мы можем объединить таланты, которые чувствуют новые тренды, видят новые рынки, хотят стать лидерами и создать инновационные продукты для применения во всем мире. Дорогу осилит идущий. Всегда старайтесь познать свой талант и развить его самостоятельно на благо общества. Тогда вокруг вас обязательно появятся единомышленники. Мы обязательно поддержим лучших из вас по треку Fintech, я лично принимаю участие в программах по поддержке молодых талантов. Вижу в этом нашу социальную миссию».

В мероприятиях Конвента СНГ «Цифровое партнерство» по данным на конец июля 2021 года принимают участие более 4 тысяч человек, 154 цифровых компании-стартапа на разных стадиях развития («от идеи до международного рынка»).

Приветственные адреса участникам направили: губернатор Курской области Р.В. Старовойт, губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко, заместитель губернатора Костромской области Ю.В. Маков, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Г.В. Соколова, министр экономического развития Иркутской области Н.Г. Гершун, министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Д.А. Кусков, и.о. министра цифрового развития Свердловской области Ю.В. Гущин и другие.

Справка

Finstar Financial Group – международная инвестиционная компания, основанная группой инвесторов во главе с Олегом Бойко в 1996 году. На сегодня присутствует в 30 странах мира. Активы под управлением более 2 млрд долларов. Finstar в большой мере ориентирована на финтех и банковский секторы, ранее имела успешные проекты в сфере IT, недвижимости, FMCG-ритейла, медиа и развлечений.

Международный конвент СНГ «Цифровое партнерство» реализуется Ассоциацией акселераторов и бизнес-инкубаторов России, Ассоциацией «Деловой Центр экономического развития СНГ» при поддержке Фонда президентских грантов.