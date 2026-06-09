Как бороться с использованием ИИ в вузах: советы эксперта

В последнее время преподаватели высших учебных заведений постоянно жалуются на применение учащимися искусственного интеллекта (ИИ) во всех своих работах. Особенно заметно использование ИИ на занятиях иностранного языка, так как студенты не являются носителями языка и, соответственно, не способны создавать работы, даже отдаленно напоминающие текст, сгенерированный ИИ. Крайне важно сохранить образовательную ценность своего предмета и поддерживать академическую честность. Многие преподаватели крайне расстроены и не знают, как поступить. Как можно эффективно бороться со злоупотреблением ИИ в домашних заданиях и побуждать студентов выполнять свою работу самостоятельно?

Эксперт Симеонова Н. М., старший преподаватель Кафедры английского языка и профессиональной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ, предлагает следующие способы решения данной проблемы.

Во-первых, вместо стандартных задач можно предлагать студентам сценарии с нестандартными условиями или требовать анализа реальных кейсов. Студенты должны показать глубокое понимание материала, а не просто применять устойчивые шаблоны.

Во-вторых, обучающимся можно давать задания, требующие рассказа о своем личном опыте и переживаниях. Например, подготовка видеодневника или презентации на иностранном языке на основе событий в собственной жизни.

В-третьих, творческие и открытые задания также затрудняют использование нейросетей. Преподаватель может попросить студентов создать проект, провести исследование или предложить решение проблемы с учетом конкретных ограничений.

В заключение, кому-то может показаться эффективным избавление от домашних заданий вообще. Среди плюсов: студенты счастливы, у них появляется больше свободного времени, они более стрессоустойчивы. Но из-за этого уменьшается реальная практика, будет сложнее подготовиться к зачетам и экзаменам. Учебную программу придется серьезно корректировать.

Симеонова Н. М., эксперт Финансового университета при Правительстве РФ считает, что полностью отучить студентов от использования ИИ в домашней работе по иностранному языку крайне сложно. Намного более эффективно было бы создание таких заданий, которые поощряют оригинальное мышление, опору на уникальный опыт или проектную работу. Включение взаимного обзора и устных защит дополнительно гарантирует более этическое использование современных технологий.