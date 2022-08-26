Вперед! Получи уникальный опыт путешествия по природным фермам на острове Корон

Представьте, что вам не нужно ходить на рынок, а можно круглый год наслаждаться свежими продуктами, выращенными в домашнем хозяйстве.

Именно такой опыт можно получить, отправившись на Coron Natural Farms – аккредитованную Департаментом по туризму Филиппин органическую ферму в провинции Палаван, которая пропагандирует устойчивые способы ведения сельского хозяйства.

«Coron Natural Farms — это своеобразная учебная площадка для индустрии сельского хозяйства», – рассказывает сторонник экотуризма Эл Линсаган. «Одной из инициатив Coron Natural Farms является разработка прототипов и рабочих моделей, которые могут быть впоследствии скопированы или воссозданы нашими друзьями и партнерами».

Благодаря биокомпостированию, биоразлагаемые отходы на ферме регулярно собираются и превращаются в почву червями вида Eudrilus eugeniae (Африканский дождевой червь). Coron Natural Farms не нужно покупать удобрения у поставщиков, поскольку натуральные удобрения в достаточном объеме образуются в процессе работы фермы.

Акваферма и palayamanin

На ферме также есть три пруда, в которых живут утки, сомы и ильная рыба. Пруды образуют самодостаточную экосистему, поскольку владельцам фермы не нужно кормить уток, а утиные экскременты, попадающие в воду, становятся водорослями, которыми питаются рыбы. Избыток воды из прудов, в свою очередь, орошает поле – Эл называет этот процесс «обогащение» («palayamanin»).

«Наше водное хозяйство вдохновлено историей ацтеков в Мексике, ведь именно там началась история аквапоники и гидропоники», — объясняет Эл.

Благодаря аква-ферме, Coron Natural Farms могут содержать популяцию из 3 000 особей тилапии. Резервуары с водой расположены на разных ступенях террасы и занимают в общей сложности всего 24 квадратных метра. Естественный наклон и высота расположения резервуаров способствуют движению воды под действием силы тяжести.

Большой контейнер, заполненный гравием и песком, фильтрует воду из ванн и служит ящиком для посадки салатов, рукколы, капусты, арбузов и помидоров.

На ферме также есть вертикальные сады-башни – умный способ ведения сельского хозяйства с минимизацией используемого пространства. Трубы в центре барабанов заполняются червями, пищевыми отходами от кур, навозом и сухими листьями, а оставшееся пространство – почвой, которая удобряется в процессе. В саду-башне площадью пять квадратных метров можно вырастить до 200 растений. В другой подобной модели, разработанной на ферме, задействованы куры-несушки, которые могут давать до двух лотков яиц каждый день.

Экологический туризм

В настоящее время Coron Natural Farms открыта для экскурсий, в ходе которых демонстрируется весь процесс производства «от фермы к столу» и «от рифа к столу».

«Мы предлагаем нашим гостям только то, что мы собрали на этой ферме – рис, овощи, травы», — говорит Эл. «Поскольку наша ферма находится в прибрежной зоне, у нас есть и морские продукты».

Посетителям фермы предлагается катание на байдарках и велосипедах, фототуры, а также кэмпинг и «глэмпинг». Здесь есть даже магазин декоративно-прикладного искусства, где можно приобрести сувениры, различные семена и прочие локальные продукты. На ферме также можно переночевать –Coron Natural Farms.

Своим цикличным подходом к хозяйству Эл надеется вдохновить филиппинцев перенять модели устойчивого земледелия, применяемые на ферме. «Я часто слышу: “Переход на органику – это регенеративное, а значит, более дорогое сельское хозяйство”, — делится Эл. «Но на практике, это гораздо дешевле – вы не зависите ни от лабораторий, ни от поставщиков сельскохозяйственной продукции, потому что сами создаете еду, становясь частью цикла, частью целого». Для получения дополнительной информации посетите страницу Corona Natural Farms в Facebook.