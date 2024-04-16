Вратарь-легенда Мануэль Нойер стал амбассадором «BEYOND GLORY» Hisense на UEFA EURO 2024

Глобальная корпорация бытовой техники Hisense запустила кампанию «BEYOND GLORY» UEFA EURO 2024, амбассадором которой стал победитель чемпионата мира по футболу из Германии и капитан мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Бундеслиги Мануэль Нойер (Manuel Neuer).

Немецкий футболист, победитель чемпионата мира по футболу FIFA вместе со своими 11 кубками Бундеслиги, присоединяется к Hisense в качестве официального амбассадора кампании. Кампания «BEYOND GLORY» отмечает неустанное стремление к совершенству, которое разделяют профессиональные футболисты, стремящиеся к наградам EURO, и приверженность Hisense к расширению границ в индустрии бытовой техники.

Manuel Neuer Signs as Hisense UEFA EURO 2024™ Brand Ambassador

Так же, как вратари, такие как Мануэль, выступают в качестве последней линии защиты, Hisense служит надежной силой за кулисами, последовательно предоставляя передовые технологии.

Пятикратный победитель премии «Лучший вратарь мира» Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) Мануэль Нойер сказал: «Я рад поддержать кампанию Hisense «BEYOND GLORY» на UEFA EURO 2024 в качестве амбассадора бренда. Я также с нетерпением жду EURO, который является абсолютным вызовом для элиты европейских футболистов».

Боб Ван (Bob Wang), генеральный директор отдела международного маркетинга Hisense, отметил: «Для нас большая честь приветствовать Мануэля в качестве амбассадора нашего бренда на UEFA EURO 2024, и мы считаем, что он является идеальным представителем для нашей новой кампании. Команда полагается на вратаря, чтобы он всегда был на своем месте и был абсолютно надежным, помогая обеспечить успех команды».