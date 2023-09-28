Всемирная конференция по проектированию городов 2023 открылась в Шанхае

Creative Design Industry Projects Launch

Открылась Всемирная конференция по проектированию городов 2023 (WDCC2023), основным организатором которого является Народное правительство города Шанхай при поддержке ЮНЕСКО и Китайского национального комитета ЮНЕСКО. С темой «Проектирование без границ, создание всего сущего» и миссией «построение глобальной платформы для сотрудничества и обмена в области проектирования, исследование пути высококачественного развития, основанного на дизайне, и продвижение дизайна повсюду в городах и жизни». Эта конференция соберет влиятельных гостей и возглавит мировой бренд, создающий передовое проектирование мирового класса, является источник инноваций и площадку для дебюта новых продуктов.

С 26 сентября по 2 октября в Музее судостроения на берегу реки Хуанпу и его окрестностях пройдет Всемирная конференция по проектированию городов 2023. Во время конференции также пройдут саммит «100 талантов международного проектирования», Глобальный саммит дизайна «Креативный город», Саммит дизайна будущего, а также около 100 мероприятий, таких как форумы на высшем уровне в 10 основных областях дизайна, церемонии выпуска, показы мод, где будут участвовать и произносить речь более 1000 человек в сфере дизайна. Вместе с тем мероприятия также объединились с Лондонским фестивалем дизайна, Неделей моды в Милане и т. д., чтобы провести серию мероприятий «План дизайна в Шанхае» в Лондоне, а также провела показ и выставку «День моды в Шанхае» в Милане.

Основная экспозиция конференции полностью обновлена по сравнению с первой и состоит из промышленного павильона, павильона моды, городской выставочной зоны и карнавала дизайна. Общая площадь выставки составляет 20 000 м3, и для участия в выставке было выбрано более 300 ведущих международных и китайских компаний, которые представляют публике новейшую интерпретацию дизайна, способствующего промышленным инновациям, обеспечивающего лучшую жизнь и обслуживают городское строительство и демонстрируют стремление дизайна способствовать промышленному развитию от 1 до 100 баллов движущей энергии. Широкая публика городского населения может бесплатно забронировать билеты на выставку на разные периоды через официальную мини-программу конференции и лично ощутить очарование дизайна.