Всемирный день удмуртского языка – сохранение местных традиций победителями конкурса «Культурная мозаика»

Во Всемирный день удмуртского языка руководство республики, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко и фонд «Сообщество» подвели предварительные итоги конкурса «Культурная мозаика Удмуртии», сообщает пресс-служба проекта. Сбор заявок на него начался в марте 2020 года, а в мае были определены финалисты. Всего на конкурс поступило 306 заявок из всех 25 сельских районов республики и малых городов Можга и Камбарка. Победителями стали 35 проектов, средняя сумма гранта на реализацию каждого из них – 250 тысяч рублей.

В числе победителей – «Современная музыкальная лаборатория»: ее создатели учат детей из Ярского района играть на музыкальных инструментах, писать и аранжировать музыку. Реализация еще одного проекта-победителя – «Место притяжения. Творческие люди» началась с приведения в порядок дендропарка в селе Сигаево. После реновации парка в нем провели фестиваль резчиков по дереву, получившиеся скульптуры подарили парку. В Игринском районе было создано инклюзивное пространство «Дети и мы» для занятий с детьми с ментальными нарушениями. Занятия ведут не только сотрудники, но и сами родители, которые проходят для этого специальную подготовку.

В селе Кигбаево Сарапульского района действует творческая лаборатория «Кигбаево в красках»: подростки изучают искусство стрит-арта и вместе с художниками расписывают здания, используя локальные сюжеты. В селе Шолья восстанавливают традиции «шольинской росписи», которая возникла в 1978 году с появлением сувенирного цеха, расписывавшего различные изделия в стиле «хохлома». Сейчас в мастерскую может прийти любой желающий старше 14 лет. Наконец, в рамках проекта «Шулдыр Шуландыр» состоялся фестиваль, посвященный культуре северных удмуртов и конкретно их традиции избавляться от сглаза с помощью свиста. На фестивале свист дополнили музыкой и модными показами, а еще благоустроили территорию двух родников – Аксака и Тынгыли.

Кроме того, в Удмуртии продолжает работать проект, который стал победителем федеральной «Культурной мозаики» в 2015 году и выпускником программы. Это историко-культурный парк «ДондыДор» на севере Удмуртии, в Глазовском районе. Там проходят фестивали лэнд-арта, сходы удмуртских родов («воршудов») и другие мероприятия, в том числе с этническим уклоном. «Мы считаем, что на месте «Дондыдора» была родина наших предков. Даже жители южных районов приезжают и говорят: вот откуда мы произошли, – говорит Инесса Рябова, председатель национально-культурного объединения «Удмурт Кенеш» в Глазове и Глазовском районе. – Мы верим, что есть сакральные места с особой энергетикой. А еще верим в тесную связь удмуртов с природой – мы как будто говорим на одном языке».

На конкурсе «Культурная мозаика Удмуртии» руководитель «ДондыДора» Евгений Баженов и его команда выступали в качестве экспертов: как это и заложено в программе, выпускники становятся амбассадорами модели, драйверами развития территории.

Конкурс «Культурная мозаика Удмуртии» является первым совместным проектом Правительства Республики Удмуртия и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве по культурным и спортивным проектам, подписанного в феврале 2020 г. «Культурная мозаика Удмартии» получила финансовую поддержку Фонда в размере 11 540 000 рублей, остальное – вклад Республики и Министерства культуры Удмуртии. Проекты реализуются с мая 2020-го по февраль 2021 года. Помимо экспертной и финансовой поддержки, командам-победителям предоставляется возможность пройти обучение и стажировку в культурных центрах других регионов.