Всероссийская конференция «Гособоронзаказ: ценообразование и отчетность» пройдет в Санкт-Петербурге

Всероссийская конференция «Гособоронзаказ: ценообразование и отчетность» состоится в Санкт-Петербурге 27 апреля. Генеральным партнером мероприятия выступит Банк ПСБ — опорный банк для оборонно-промышленного комплекса. Конференция пройдет при поддержке Федеральной специализированной электронной площадки ETPRF.

Обсуждаться будут новые регламенты и правила взаимодействия с государственным заказчиком. Особенный упор предполагается сделать на выполнение требований по предоставлению кассовых планов. Эта новая норма, которая была введена в первом квартале 2024 года и коснулась пока только головных исполнителей. Они должны заранее запланировать расходы в рамках аванса по госконтракту и сообщить об этом в соответствующей форме госзаказчику. Не все легко справились с этим требованием, в том числе и с точки зрения технического регламента. Кроме того, у кооперации сразу стали появляться вопросы, коснется ли исполнителей эта норма. Пояснит новые требования, а также практику их исполнения представитель Департамента финансового мониторинга Минобороны России.

Кроме того, на конференции расскажут о сложных вопросах обоснования цен на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) по контрактам в рамках государственного оборонного заказа и другие нюансы ценообразования и формирования расчетно-калькуляционных материалов (РКМ).

Особой строкой следует отметить и тему каталогизации продукции, поставляемой по гособоронзаказу. Предоставлять сведения в каталог Минобороны России — это с недавнего времени не право, а обязанность разработчиков, производителей и поставщиков ВВТ. Вместе с тем, последние изменения порядка проведения работ по каталогизации, связанные с использованием современных информационных технологий, обусловливают необходимость разъяснения практики применения. О механизме реализации этого требования госзаказчика расскажет представитель 46 ЦНИИ Минобороны России.

Несомненно, полезным дополнением будет выступление представителей Промсвязьбанка с освещением основных актуальных вопросов банковского сопровождения расчетов по ГОЗ и мерах поддержки ОПК в текущем периоде.

Организатор конференции — Агентство маркетинговых коммуникаций Дифанс Медиа.