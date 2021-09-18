Всероссийские премьеры Ростсельмаш в Томской области

В недавнее время Ростсельмаш выпустил мощные машины и оборудование, которые обеспечены инновационными системами для эффективных и безопасных аграрных работ. Расскажем, какие новаторства появились в новых моделях, и почему они востребованы для аграрного предпринимательства в Томской области.

Зерновой комбайн TORUM 785 уборки всех видов зерновых культур, может похвастаться действительно впечатляющими результатами: за один сезон он выполняет план для обработки до 2000 га. Владельцы этой модели довольны показателями, и отмечают, что несмотря на свою мощность (двигатель 520 л.с.), расход получается достаточно экономичным.

Кормоуборочный комбайн RSM F2650 для высокоурожайных полей — отличается производительностью и удобством в эксплуатации. Союз мощного двигателя 650 л.с. и гидростатической трансмиссии делают работу машины экономичной и плавной. На одной заправке можно беспрерывно работать до 12 часов. В пользу этой модели говорит и то, что RSM F2650 получил почетное звание «Лучшая новинка 2019» во всероссийском конкурсе «Лучшая сельскохозяйственная машина года».

Двухбарабанный зерноуборочный комбайн Т500 — создан для сложных уборок традиционных зерновых культур. Это эффективная машина, способная обработать за сезон свыше 1300 га.

Тракторы из разных серий: RSM 370, RSM 2400, RSM 3535 для традиционных сельскохозяйственных работ: пахоты, культивации, посева, обработка почвы и транспортных работ с прицепами. RSM 3535 — бьет все рекорды, это самый мощный трактор России, который позволяет снизить количество проходов и затраты на топливо.

Во всех моделях имеются электронные системы, которые улучшают качество работы техники, а именно:

Платформа Агротроник, которая объединяет все опции в одну систему, и позволяет различным электронным функциям Ростсельмаш работать, как по отдельности, так и в тесной взаимосвязи для всего парка агромашин. Одно из преимуществ Агротроник — работа в режиме реального времени, которая позволяет удаленно контролировать все параметры техники и формировать карты урожайности полей. В платформу интегрирован алгоритм, который определяет наилучшие маршруты движения машин.

Система РСМ Уведомления — помогает отслеживать и соблюдать правила эксплуатации машин, предотвращая неожиданные и дорогостоящие поломки.

Система РСМ Фейс АйДи позволяет идентифицировать механизатора, для доступа к машине, и контролировать его рабочее время. Чтобы пользоваться этой опцией, достаточно установить на смартфон оператора приложение Агротроник.

РСМ Агротроник Пилот 1.0 система дает возможность управлять траекторией движения агромашины. С помощью базовой RTK-станции обеспечивается высокая точность позиционирования (до 2,5 см).

РСМ Агротроник Пилот 2.0 — это уникальное сочетание технологии RTK, ГНСС и машинного зрения. С его помощью машина может распознать внезапные преграды (дерево, другая техника) и мгновенно остановиться. Это вдвойне полезная опция в условиях плохой видимости или в ночное время. Во всех ситуациях работа становится намного безопаснее.

Вся техника компании Ростсельмаш поможет сельхозпредприятиям Томской области каждый год достигать все более и более высоких результатов. Перечень дилеров в Томской области добавлен на официальном сайте Ростсельмаш.