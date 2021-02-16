Всероссийский конкурс красоты «Миссис Королева России 2021» пройдет в Москве

Национальный конкурс красоты «Миссис Королева России 2021» – самый грандиозный и масштабный проект среди всех российских конкурсов красоты. Финальное шоу конкурса пройдет 6 марта 2021 года на одной из самых престижных площадок г. Москвы, в концертном зале Golden Palace.

В финале конкурса примет участие 90 финалисток со всей России. Конкурс «Миссис Королева России» – это конкурс для замужних и не замужних девушек и женщин в возрасте от 25 до 45 лет. Девушек будет оценивать компетентное жюри в составе специалистов высокого профиля, представителей правительства, известных людей шоу-бизнеса и культуры России, а также представителей молодёжных организаций, представителей СМИ.

Финал конкурса «Миссис Королева России» проводится в этом году уже 3 раз. Ежегодно в кастингах конкурса принимает огромное количество девушек и женщин со всей России.

В 2021 году состоится самый грандиозный финал конкурса «Миссис Королева России 2021», не только как сам конкурс, но и как самый масштабный конкурс красоты в России. Ведь не секрет: еще ни один конкурс красоты в России не устраивал финальное шоу с таким количеством самых красивых девушек со всей России.

Национальный конкурс красоты и грации «Королева России» является официально зарегистрированным конкурсом в отличие от многих других проектов, которые проводятся в России. «Королева России» – зарегистрированный товарный знак.

В программе финального шоу состоятся выходы в коктейльных платьях, национальных костюмах и вечерних платьях. В промежутках между выходами финалисток конкурса предусмотрено выступление артистов эстрады. Финальное шоу завершится награждением 10 финалисток конкурса титулами.

Участницы прибывают в г. Москву 3 марта 2021 года, заселяются в один из подмосковных отелей.

Все время пребывания участниц будет посвящено репетициям, посещениям знаковых мест г. Москвы, участию в благотворительной акции и многому другому.

Информационную поддержку мероприятию оказывают ведущие СМИ России. Полный список СМИ можно уточнить в оргкомитете конкурса.

Приглашаем партнеров и спонсоров поддержать данное мероприятие.

Официальный сайт конкурса www.missisqueenrussia.ru

Официальная страница в инстаграме https://www.instagram.com/missisqueensrussia/