VT Markets объявляет о конкурсе King of Hill с призом в размере более 60 000 долларов США

Мир
4 мая 2023

Компания VT Markets, являющаяся одной из ведущих платформ онлайн-трейдинга, объявила о начале своего торгового конкурса King of the Hill Trading Contest. Конкурс будет проводиться с 1 мая по 31 июля 2023 г., что даст лучшим трейдерам мира эксклюзивную возможность получить международное признание.

Конкурс, впервые запущенный в начале этого года, быстро стал популярным, и в настоящее время организаторы рассчитывают на дальнейшее успешное развитие проекта. В этот раз помимо новых регионов-участников будет представлен увеличенный призовой фонд в размере более 60 тысяч долларов США, который будет распределен между участвующими трейдерами на основе реальной прибыли.

Помимо денежных призов лучшие трейдеры также получат дополнительные бонусы – данные участников будут представлены на стене славы VT Markets’ Wall of Fame, что позволит им расширить свое влияние и войти в число элитных трейдеров мира.

Комментируя многочисленные призы и бонусы, представитель VT Markets заявил следующее: «Мы рады предоставить трейдерам эти захватывающие возможности для повышения доходности и получения более высоких вознаграждений. Используя нашу инновационную платформу копирования сделок VTrade, трейдеры теперь могут продемонстрировать свой опыт и получить непревзойденные шансы на успех».

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