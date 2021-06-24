Второй эпизод третьего сезона интернет-реалити «Пережить, чтобы помнить» посмотрели более 30 млн человек

В социальных сетях и в мультимедийном сервисе Okko вышел второй эпизод третьего сезона интернет-реалити «Пережить, чтобы помнить». В серии с интригующим названием «В темноте» участники попробовали пройти сразу несколько испытаний, основанных на подвигах военных лет.

Молодые тик-токеры Иса Шенгелия, Женя Дихтяренко, Максим Словиков, видеоблогер Вячеслав Исмаилов и студенты Анастасия Гукаленко и Никита Перфилов продолжают испытывать себя на прочность в проекте «Пережить, чтобы помнить». На этот раз им пришлось форсировать реку, выбираться из запертого блиндажа и передавать данные с одной радиоточки на другую.

Испытания эпизода «В темноте» были основаны на двух подвигах времен Великой Отечественной войны. Первая команда, состоявшая из Евгения и Анастасии, оказалась в заточении в блиндаже, подобно войсковым разведчикам 338 стрелковой дивизии 33 армии Западного фронта лейтенанту Дмитрию Винокурову и его сослуживцу, младшему лейтенанту Хасанову. Весной 1942 года в ходе прорыва из немецкого окружения после форсирования реки Угры под перекрестным огнем они оказались заблокированными в темном, полупустом немецком блиндаже и провели там почти двое суток без еды и воды. К этому времени они практически ничего не ели в течение 10 дней. Единственное, что им удалось найти, — прокисшее гороховое пюре и кусок черствого черного хлеба. Это и спасло их от смерти. Задачей второй команды из четырех человек было найти штаб связистов и принять шифровку от своих напарников. Это испытание было основано на подвиге легендарного снайпера Людмилы Павличенко. Она, получив задание обнаружить немецкий штаб, углубилась во вражеский тыл, нашла телефонные провода и идя по ним, подобралась прямо к нужному объекту. В ходе войны Людмила Павличенко уничтожила 309 солдат и офицеров противника. Ей было присвоено звание Героя СССР и вручена медаль «Золотая звезда».

«Пожалуй, в этом испытании для меня самым сложным было переплыть реку. Да, мы были в специальных костюмах, но они совсем не спасали, вода все равно заливалась, и я насквозь промок. А когда мы вылезли, я понял, что не чувствую пальцев, а впереди был еще долгий маршрут по лесу и, как оказалось, несколько часов под землей. Но само испытание мне очень понравилось, особенно интересно было искать шифр в полной темноте и потом передавать информацию ребятам» — рассказал после съемок тик-токер Женя Дихтяренко.

Напомним, что расширенные версии каждого эпизода доступны на платформе онлайн-кинотеатра Okko, который покажет 24 серии проекта.

«Пережить, чтобы помнить» — социально-патриотическое реалити-шоу для молодежи, второй сезон которого просмотрели более 30 миллионов человек по всему миру. Съемки проходили в 12 регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Владикавказе, Ижевске и других.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ».