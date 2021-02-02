Второй по величине в мире ODM производитель телевизоров инвестирует $13 млн в телевизоры KIVI

И это только за 2021 год.

В то время как контракт предусматривает 5-летнее партнерство.

Один из лидеров СНГ рынка, разработчик и производитель телевизоров KIVI подписал соглашение о стратегическом партнерстве и глубокой интеграции со вторым по величине в мире производителем электроники компанией МТС (Китай, Шэнчжэнь).

Детали соглашения не разглашаются, однако, в KIVI озвучили, что документ предусматривает целый ряд инновационных проектов, направленных на развитие продуктов под брендом KIVI в течение 5-ти лет.

Известно, что уже в 2021 году в рамках подписанного соглашения китайский производственный гигант инвестирует более 13 млн долларов США только в развитие новой линейки смарт телевизоров KIVI 2021. Инвестиции будут направлены на разработку новых аппаратных и программных решений для существенного роста производительности и реализации ряда инновационных технологий, новых дизайнерских решений, а также улучшение качества изображения и звука.

«Мы несколько лет присматривались к бренду KIVI и его команде. Нас заинтересовали их ежегодная динамика роста, успешная экспансия на европейские и азиатские рынки, а также очень профессиональный подход к развитию продукта и ведению бизнеса. Поэтому наша компания приняла решение более сфокусированно взаимодействовать с KIVI, поделиться с ними своей экспертизой и ресурсами. Такой сильный микс исходных факторов дает нам полную уверенность в успешности нашего совместного проекта», — заявил СЕО МТС Форест Оу.

Учитывая, огромную экспертизу и опыт МТС, на производственных площадках которой собирается множество известных мировых брендов, то такой фокус на совместном проекте открывает перед брендом KIVI огромные перспективы.

По словам Вице-президента по производству и инновациям Евгения Руденко, 2020 год стал историческим для компании KIVI. «В первой половине года KIVI подписала соглашение о сотрудничестве с Google и уже в августе представила результаты такого партнерства в новой линейке своих телевизоров. Во второй половине года мы вели переговоры с нашими китайскими партнерами из МТС об очень глубокой коллаборации, и уже в этом 2021 покажем результаты в наших новых продуктах», — отметил Евгений.

По мнению руководства KIVI, глубокое взаимодействие с таким мировым гигантом как МТС, даст очень мощный импульс бизнесу компании, выведет его на абсолютно новый виток развития и позволит предложить клиентам лучший продукт, превосходящий все их ожидания.

О компании:

KIVI — международная компания, разработчик и производитель смарт-телевизоров и тв-сервисов. Продукция под одноименным брендом реализуется на европейских и азиатских рынках. Разработку телевизоров и тв-сервисов осуществляет международная команда специалистов KIVI, а производство ведется на высокотехнологичных заводах Европы и Азии с международной системой контроля качества. Количество сотрудников — более 200 человек.

Офисы компании находятся в РФ, Беларуси, Казахстане, Украине, Китае и Испании. Однако бренд KIVI активно фокусируется на разработке и продажах в странах СНГ. KIVI является самым динамично развивающимся на своих рынках и входит в число лидеров: топ 10 в России, топ 5 в Казахстане, Украине, Беларуси.

Все телевизоры KIVI имеют 3-х летнюю гарантию качества*. Компания имеет более 200 сервисных центров во всех странах продаж и обеспечивает собственную сервисную поддержку в режиме 24/7.

За дополнительной информацией обращаться в пресс-службу KIVI

+7-905-566-544-9, Виталий Рязанцев.