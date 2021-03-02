Вулканология, дрейф на лаве и спецснаряжение: асбестовые башмаки для рекорда

Камчатка – это страна вулканов, живых и прекрасно себя чувствующих. 1 марта 2021 года на Ключевском вулкане появился новый прорыв лавы. Символично, что раскаленная магма вышла на том склоне горы, где находятся побочные конуса вулкана, носящие имена ученых Иванова и Попкова. В 1938 году они совершили двухкилометровый дрейф на активном лавовом потоке. Об этом выдающемся достижении отечественной науки рассказывает Сергей Самойленко, цитируя статью Александра и Марины Белоусовых в журнале «Природа». Любопытно отметить, что подвиг ученых был бы невозможен без особого снаряжения, защищавшего ученых – в частности, асбестовых башмаков и ткани.

«В 600 м от истока поверхность лавового потока была покрыта темной растрескавшейся коркой толщиной 30–40 см, отделенной от крутого берега «реки» зоной раскаленной лавы в 2 м шириной. В этом месте скорость лавового потока была 30 м/мин. Металлический стержень легко входил в лаву, но померить температуру мы не могли, так как движущийся поток мог поломать термопару, а идти по течению потока и держать в руках термопару с включенным гальванометром не позволяли температурные условия и рельеф берега русла. Мы решили перескочить через раскаленную кайму на темную корку. Бросив на раскаленную кайму увесистую глыбу остывшей лавы, мы убедились в том, что ее поверхность была достаточно прочной, чтобы выдержать вес человека. После таких предварительных «испытаний» я, держа Иванова за руки и соблюдая величайшую осторожность, ступил на раскаленную лаву. Должен отметить, что на мне были асбестовые башмаки. Почувствовав, что лава достаточно прочна, я отпустил руку Иванова и шагнул вперед. При этом часть своего веса я перенес на металлический жезл, который медленно погрузился в еще пластичную раскаленную лаву. Еще шаг — и я ступил на корку лавы, а за мной последовал и мой химик со своей лабораторией. Мы дрейфовали с примерно той же скоростью, что и расплавленная лава, и это дало нам возможность измерить в нескольких местах ее температуру и взять пробы газов…»

«..Собрать образцы лавы с горячего потока — задача очень трудная. Образцы пластичной лавы легко отделялись от общей массы, но переместить их на поверхность темной корки, на которой мы находились, было трудно — отделенный кусок лавы спаивался с поверхностью горячего потока. Мы не могли просто стоять на горячей движущейся корке, так как ее температура была 270—300°C, поэтому нам приходилось взбираться на угловатые выступы, чтобы ветер остудил наши асбестовые башмаки. Во время работы мы подстилали под ноги листовой асбест, и все равно нам приходилось часто стоять, подобно аистам, на одной ноге. На корке мы пробыли 1 ч. Вместе с потоком мы проплыли от своей первоначальной точки более 2000 м и благополучно сошли на уже остывший поток».

Асбест – это волокнистый минерал, отличающийся выдающейся стойкостью к высоким температурам. Он не горит, не плавится, не выделяет вредные пары и надежно защищает от открытого пламени. В СССР, как и в России используется хризотиловый асбест различных марок в более чем 300 видах промышленных изделий. Благодаря своим естественным свойствам, доступности и легкости в обработке он широко применяется при создании высокотехнологичных механизмов (котлов на атомных ледоколах, в ракетостроении, строительстве железнодорожных составов и т.д.), производстве продуктов массового потребления и специального снаряжения. По совокупности своих полезных свойств он превосходит все свои синтетические аналоги на рынке. Подвиг советских ученых только доказывает невероятные характеристики асбеста – так, температура лавы может достигать до 1200°С, а хризотиловый асбест выдерживает нагрев до 1500°С!