Вячеслав Фетисов: «Компания «Норникель» подает уникальный пример социально ответственного поведения»

Депутат Государственной думы РФ и зампредседателя Комитета по экологии Вячеслав Фетисов на этой неделе прибыл в Норильск. Цель рабочего визита в Заполярье — контроль за реализацией программы социально-экономического развития арктического города, а также знакомство с масштабными экологическими проектами компании «Норильский никель».

Вячеслав Фетисов уже не первый раз в Норильске: так, год назад легенда мирового хоккея участвовала здесь в благотворительном матче Ночной хоккейной лиги. Но тогда в городе еще не было главной спортивной достопримечательности — современного спортхолла «Айка», который благодаря «Норникелю» возвели всего за два года. Инвестиции компании в этот проект составили 3,6 млрд рублей. В спортхолле проходят тренировки детских и взрослых мини-футбольных команд, волейболистов, баскетболистов, а также игры чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги. В «Айке» организован медицинский кабинет, оснащенный приборами для проведения допинг-контроля. Впечатлила депутата Фетисова и раздевалка для спортсменов, оснащенная джакузи и комнатой отдыха. «Я в восторге от того, что увидел: в Арктической зоне такого шикарного спортивного сооружения, как «Айка», не найти. Здесь все сделано с душой. Уверен, что сегодня спортхолл для норильчан является местом притяжения. «Норникель» подает уникальный пример социально ответственного поведения компании в Российской Федерации. Но самое главное — это отличная возможность для детей заниматься спортом в современных и комфортных условиях, в суровом климате Крайнего Севера, оставаясь здоровыми, сильными и успешными», — отметил Вячеслав Фетисов.

Более всего парламентария интересовала в Норильске динамика реализации заявленных «Норникелем» экологических проектов. Впрочем, для зампредседателя думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей, а также председателя Всероссийского общества охраны природы и посла доброй воли Программы ООН по окружающей среде этот интерес вполне закономерен. Экологические инициативы «Норникеля» искренне впечатлили московского гостя. «Зеленые» инвестиции компании в одну только «Серную программу» составляют более 300 млрд рублей. Закрытие устаревших промышленных площадок, модернизация производственных мощностей, переход на возобновляемые источники энергии — и, как результат, только за минувший год «Норникелю» удалось снизить выбросы диоксида серы в Норильске на 13,7%. Этот показатель будет существенно улучшен уже в будущем году, когда закончится монтаж современного оборудования на Надеждинском металлургическом заводе, где побывал Вячеслав Фетисов. «Мы видим реализацию абсолютно уникального проекта в беспрецедентных природных и политических реалиях. Хочу сказать всем: новый завод, которым будет гордиться наша страна, в Арктической зоне России будет построен и введен в эксплуатацию. Именно такие проекты создают положительный мультипликационный эффект для всей экономики России, обеспечивая страну наработками технологий и заказами оборудования и продуктов реального импортозамещения, — прокомментировал депутат.

Вячеслав Фетисов также получил возможность оценить масштабы глобальной арктической уборки, затеянной «Норникелем» в рамках проекта «Чистый Норильск». На сегодня в Норильском промышленном районе (НПР) санитарной очисткой охвачено более 1 млн м2 земли, демонтировано 123 ветхих здания, вывезено 330 000 тонн отходов и 40 000 тонн металлолома. В освобождение НПР от застарелого мусора компания собирается вложить более 40 млрд рублей. Отрадно, что к большой заполярной уборке подключились не только сотрудники «Норникеля», но и местные волонтерские организации. По словам Вячеслава Фетисова, впечатляющие промежуточные результаты программы «Чистый Норильск» спустя всего год после ее старта убедительно доказывают добросовестный подход «Норникеля» к решению экологических задач.