Вячеслав Моше Кантор: ЕЕК надеется на плодотворную совместную работу с новым правительством Израиля

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) от всей души поздравляет Государство Израиль и его народ с формированием нового правительства, заявил Вячеслав Моше Кантор, президент ЕЕК. Евреи диаспоры рады видеть столь открытый состав кабинета министров, представляющий множество различных взглядов и сообществ Израиля.

Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор пожелал премьер-министру Нафтали Беннету и альтернативному премьер-министру Яиру Лапиду успехов и выразил надежду, что они будут мудро управлять Израилем и продолжат тесно сотрудничать с еврейской диаспорой. Вячеслав Моше Кантор выразил надежду на совместную работу с ними и всеми членами нового правительства.

В своём письме в адрес премьер-министра Беннета он отметил: «На протяжении многих лет Вы достойно, прогрессивно и преданно служили еврейскому государству, и я уверен, что Ваш опыт и стремление объединить в правительстве все элементы политического спектра, несомненно, послужат улучшению всех сторон жизни нашего единственного еврейского государства, и это правительство объединит свои усилия ради целей, которые искренне разделяют все те, кто любит Израиль».

Вячеслав Моше Кантор также поблагодарил покидающего свой пост премьер-министра Биньямина Нетаньяху за его усердную работу и достижения на благо Израиля и мирового еврейства, а также за особое внимание, которое он уделил развитию связей между евреями по всему миру.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он переизбрался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок.

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