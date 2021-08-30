Вячеслав Моше Кантор приветствовал Дани Даяна в качестве нового председателя правления мемориала «Яд Вашем»

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор поздравил нового председателя правления мемориала «Яд Вашем» Дани Даяна с назначением на должность и выразил надежду на сотрудничество в будущих проектах.

Дани Даян до 2020 года занимал должность генерального консула Израиля в Нью-Йорке. Вячеслав Моше Кантор передал ему поздравления с назначением главой правления мемориала от лица всего Европейского еврейского конгресса, представительной организации европейских еврейских общин.

«Память о Холокосте, просвещение о нём и поминовение его жертв по-прежнему имеют большое значение, причём сейчас больше, чем когда-либо, принимая во внимание, что число последних выживших и непосредственных свидетелей Катастрофы стремительно сокращается», — отметил президент ЕЕК в своём поздравлении.

«В условиях растущего антисемитизма и усиливающегося отрицания Холокоста жизненно важно, чтобы мы возглавили усилия по просвещению, информированию и сохранению памяти о Холокосте», — добавил Вячеслав Моше Кантор.

Президент ЕЕК подчеркнул, что конгресс дорожит тесным сотрудничеством с «Яд Вашемом». Самым значимым результатом этого сотрудничества стал Пятый Всемирный форум памяти Холокоста, прошедший в начале 2020 года в Иерусалиме в честь 75-летия освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и ставший крупнейшим дипломатическим событием в истории Государства Израиль.

«Мы надеемся на сотрудничество с «Яд Вашемом» под вашим председательством при реализации будущих инициатив», — подчеркнул Вячеслав Моше Кантор в своём обращении к Дани Даяну.