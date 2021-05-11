Вячеслав Моше Кантор считает перспективным и важным объединение усилий разных религиозных общин в деле обеспечения безопасности

Центр по безопасности и противодействию кризисам (SACC) Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) под руководством Вячеслава Моше Кантора получил грант Европейской комиссии в размере около 3 млн евро на оказание помощи в защите молельных домов в Европе.

Это стало возможно благодаря партнёрству ЕЕК с тремя общепризнанными организациями из христианской, мусульманской и буддистской общин: Конференцией европейских церквей, Faith Matters и Европейским буддистским союзом. В результате этого партнёрства был создан проект «Более безопасные и сильные общины в Европе» (SASCE).

Проект SASCE основан на многостороннем подходе к существенному укреплению безопасности в культовых сооружениях и вокруг них, а также внутри христианской, буддистской, мусульманской и еврейской общин и в отношениях между ними. Грант на реализацию проекта был выделен Фондом внутренней безопасности для поддержки полиции Европейской комиссии (ISF-P).

Представители четырёх религиозных общин впервые будут работать вместе над общим проектом по укреплению безопасности, который будет полностью профинансирован Европейской комиссией.

«Мы очень рады, что Европейская комиссия выразила доверие нашей модели SACC, и вместе с нашими партнёрами мы позаботимся о том, чтобы культовые сооружения в Европе охранялись лучше», — отметил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор

«Солидарность и сотрудничество сейчас жизненно важны, поскольку посягательство на одну общину — это посягательство на все общины. Как мы видели в случае нападения на синагогу в Галле 9 октября 2019 года, как только преступник понял, что ему не удастся убить евреев, он попытался убить мусульман в соседнем ресторане», — заявил президент ЕЕК.

«Объединение мусульманской, христианской, буддийской и еврейской общин и обмен передовым опытом для обеспечения безопасности друг друга поможет навести мосты и сделать Европу более единой, мирной и толерантной», — подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

В рамках этой инициативы четыре партнёрские организации разработают инструменты для повышения осведомлённости в вопросах безопасности и усовершенствования управления в кризисных ситуациях. Эти инструменты будут распространяться сетью специалистов на тренингах и брифингах, проводимых для религиозных общин, а также через более широкие информационные кампании. Кроме того, в рамках пилотного проекта 1 000 еврейских общинных зданий по всей Европе будут оснащены новыми технологиями для повышения уровня их защиты.

Проект также укрепит доверие и сотрудничество между гражданским обществом и органами государственной власти, облегчая работу официальных каналов связи между руководством общин и государственными правоохранительными органами.

«Мы надеемся, что это станет лишь началом долгосрочного процесса межрелигиозного сотрудничества в области безопасности, который окажет очень позитивное влияние на религиозные общины всех стран ЕС», — отметил Вячеслав Моше Кантор.

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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он переизбрался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

Центр по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК (Security and Crisis Centre, SACC) — это базирующийся в Брюсселе коллектив экспертов в области управления в кризисных ситуациях, который помогает странам и общинам подготовиться к кризисным и чрезвычайным ситуациям и справиться с ними, используя новейшие технологии и необходимые средства и элементы инфраструктуры для оказания помощи в случае крупномасштабного кризиса.

Подробнее: https://moshekantor.com/ru/деятельность/европейский-еврейский конгресс/, https://sacc-ejc.org/

На фото: Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба Европейского еврейского конгресса