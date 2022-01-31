Вячеслав Моше кантор: все лидеры Европы должны учитывать молодёжь в деле борьбы с нетерпимостью

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор призвал лидеров Европы и мира переосмыслить методы борьбы с антисемитизмом и переориентироваться на молодое поколение.

26 января Вячеслав Моше Кантор выступил на официальном мероприятии, посвящённом Международному дню памяти Холокоста, участие в котором также приняли президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, новоизбранный председатель Европарламента Роберта Метсола и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. В панельной дискуссии принял участие бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс.

Мероприятие, приуроченное к 77-й годовщине освобождения лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), было организовано ЕЕК в партнёрстве с председательствующей в Совете ЕС Францией и Советом представителей еврейских организаций Франции (CRIF).

«Современная молодёжь не думает об уроках Второй мировой войны или уроках Катастрофы, — заявил Вячеслав Моше Кантор. – 2022 год объявлен Европейским годом молодёжи. Мы должны приложить усилия, чтобы лучше понимать тревоги и устремления молодёжи и говорить с ней на одном языке».

«Во время пандемии Covid-19 молодые люди проводят в сети ещё больше времени, сталкиваясь с пропагандой экстремизма, который неразрывно связан с антисемитизмом. За последние пару лет на мир обрушилось настоящее цунами лжи о евреях, Израиле и Холокосте, поэтому мы должны разработать новые стратегии и достучаться до тех, кто наивно потребляет такую дезинформацию. Мы должны использовать новые инструменты, обращаться к лидерам мнений в сети, чтобы предоставить молодёжи проверенную информацию», — добавил Вячеслав Моше Кантор.

В своём выступлении президент Макрон говорил о том, что необходимо сохранять память о Холокосте, чтобы усвоить его уроки в настоящем.

«Это битва за то, чтобы не допустить повторения ошибок прошлого и за сохранение человеческого достоинства каждого, — отметил Эммануэль Макрон. – Эта битва, к сожалению, снова стала реальностью, поскольку вновь возникли пагубные веяния, сформировался соответствующий политический дискурс, предпринимаются новые попытки фальсификации истории и происходят события, которые ежедневно напоминают нам, что мы эту битву пока не закончили. Но мы не отступим».

Президент Макрон и главы всех трёх высших органов ЕС выступили на мероприятии Европейского еврейского конгресса, посвящённом Международному дню памяти жертв Холокоста, уже во второй раз. Впервые это произошло на Всемирном форуме памяти Холокоста, состоявшемся в Иерусалиме в 2020 году. Поскольку в 2022 году исполняется 80 лет с начала депортации французских евреев, то на нынешней памятной церемонии особое внимание было уделено Холокосту во Франции: представлены свидетельства выживших в Холокосте французских евреев и кадры исторической хроники.

«В Международный день памяти Холокоста мы вспоминаем Выживших и миллионы людей, погибших в Холокосте. Мы никогда не должны забывать об этом. Еврейская жизнь — неотъемлемая часть истории Европы и её будущего, — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. – Европейская комиссия продолжит борьбу с антисемитизмом и защиту прав и достоинства человека в Европе и мире. Вы всегда можете рассчитывать на то, что Европейская комиссия поддержит вас».

«Сегодня уроки Холокоста актуальны, как никогда. Во-первых, потому что евреи чувствуют опасность. И они действительно находятся в опасности, – заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. – На них даже нападают в Европе лишь потому, что они евреи. Мы не можем допустить этого. Мы никогда не допустим этого! И мы повторяем вновь и вновь: без евреев Европа не была бы такой, какой она стала. Европа без евреев перестала бы быть Европой».

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас указал на постоянно растущую угрозу банализации Холокоста, особенно в форме его сравнения с пандемией Covid-19.

«Пандемия Covid-19 показала, как старые антисемитские предрассудки могут не только возродиться, но и подпитывать ненависть и новые мифы о заговоре как в Интернете, так и в реальной жизни, – отметил Схинас. – Сравнение мер по борьбе с пандемией с политикой, которая привела к геноциду еврейского народа, принижает масштабы и умаляет значение опыта жертв и выживших в Холокосте. Это недопустимо. Такие сравнения с Холокостом искажают историческую правду, размывают понимание специфики Катастрофы. Искажение исторических фактов о Холокосте, если с ним не бороться, подпитывает антисемитизм, поляризует общество и порождает опасные формы национализма. Эти явления представляют угрозу для наших демократий».

Вячеслав Моше Кантор также отметил важность выбора времени проведения мероприятия – вскоре после 80-летия Ванзейской конференции, на которой было сформулировано и спланировано «Окончательное решение еврейского вопроса».

«Ванзейская конференция стала кульминацией безразличия большинства, – добавил президент ЕЕК – На коротком, 90-минутном совещании была предрешена судьба европейских евреев, однако условия для этого были созданы ранее, благодаря подстрекательству и пропаганде, и, что особенно важно, пониманию того, что весь мир этому не помешает».

«Нацисты и раньше неоднократно проверяли международное сообщество. Отсутствие согласованного противодействия с его стороны придало уверенности архитекторам идеи массового уничтожения евреев», — заявил Вячеслав Моше Кантор.

Кроме того, в рамках мероприятия прошла панельная дискуссия с участием бывшего премьер-министра Франции Мануэля Вальса, философа Рафаэля Энтовена, а также писательницы и журналистки Абнус Шалмани. Участники обсудили актуальные проблемы современности: рост антисемитизма и экстремизма, банализацию Холокоста, радикализацию молодёжи, распространение теорий заговора и дезинформации, разжигание ненависти в социальных сетях.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он переизбрался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок. https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/