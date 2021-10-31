Выдающиеся спортсмены проведут встречи с московскими школьникам

Москва
31 октября 2021

В рамках нового спортивно-просветительского проекта «Назад в школу» российские спортсмены – олимпийские чемпионы, а также чемпионы мира, Европы и России – будут проводить встречи с учащимися и педагогами школ, в которых они сами учились. Оператором проекта выступил центр «Патриот.Спорт» Департамента образования и науки города Москвы.

«Любая история успеха, в том числе спортивного, начинается со школьной скамьи. Выпускники, которые достигают высот в своей профессии — гордость любой образовательной организации! Благодаря проекту «Назад в школу» ребята смогут на реальных примерах понять, что даже у легендарных спортсменов в школьные годы помимо тренировок, соревнований и побед были уроки, домашние задания, контрольные работы, любимые предметы, учителя, друзья-одноклассники», – говорит директор центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Он убежден, что такие встречи помогут одним ученикам заинтересоваться спортом, а другим дадут «дополнительную мотивацию для хорошей учебы и стремления к высокому результату».

Участие в проекте уже подтвердили баскетболист Анатолий Каширов – двукратный чемпион Евролиги; футболист Федор Чалов – серебряный призер чемпионата России; баскетболистка Александра Столяр – чемпионка мира и Европы по баскетболу 3х3; баскетболистка Екатерина Федоренкова – серебряный призер чемпионата Европы; дзюдоист и самбист Тамерлан Башаев – бронзовый призер летних Олимпийских игр и другие выдающиеся спортсмены. 

В течение учебного года список участников проекта «Назад в школу» будет расширяться.

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