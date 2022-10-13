Выполнить пятилетний план дорожной деятельности помогут технологические решения компании «АГРИСОВГАЗ»

12 октября 2022 г., Москва – Компания «АГРИСОВГАЗ», крупнейший в России производственный комплекс, представит технологические решения для реализации пятилетнего плана дорожной деятельности – наиболее масштабной отраслевой государственной программы последних лет. Экспозиция будет размещена с 12 по 14 октября 2022 года на Международной специализированной выставке-форуме «Дорога 2022» в г. Казани.

Пятилетний план дорожной деятельности, утвержденный Правительством Российской Федерации 20 июня 2022 года, станет главной темой выставки-форума «Дорога 2022». Согласно ему, до конца 2027 года в России будет отремонтировано 110 тыс. км дорог, включая 650 мостовых сооружений, построено и реконструировано более 4 тыс. км автомобильных дорог, ещё 3 тыс. км трасс расширят до четырех полос движения.

Основными целями программы до конца 2027 года являются реализация дорожных проектов, увеличение числа квалифицированных кадров в дорожном хозяйстве, совершенствование нормативно-технической базы. Для этого на 2023‒2027 годы предусмотрено финансирование в размере 13,2 трлн рублей.

Ключевыми задачами пятилетнего плана стали приведение в нормативное состояние опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации, развитие стратегических транспортных коридоров, повышение доступности туристических кластеров, а также модернизация сети автомобильных дорог, завершение строительства 46 обходов городов и населенных пунктов России. Это позволит вывести поток транзитного транспорта за пределы городской дорожной сети, даст возможность повысить качество жизни в населённых пунктах (в том числе за счёт улучшения экологической ситуации), а также в дальнейшем развивать жилищное строительство, создавая новые рабочие места.

На выставке будут представлены технологические решения, которые помогут выполнению данных задач. Одной из самых масштабных экспозиций станет стенд «АГРИСОВГАЗ». На площади в 110 м2 будут расположены новейшие образцы дорожных конструкций, в том числе граненые опоры освещения, высокомачтовые осветительные установки, шумозащитные экраны и опоры АСУДД, барьерные ограждения. Это обязательные элементы автомобильных трасс и магистралей, обеспечивающие высокую степень безопасности передвижения транспорта. Их использование снижает риски возникновения ДТП и получения серьезных травм водителем и пассажирами автомобиля.

«Сегодня у «АГРИСОВГАЗ» есть ряд технологических решений, способствующих модернизации дорожной инфраструктуры нашей страны, повышению безопасности дорожного движения, сохранению жизни и здоровья граждан, и мы готовы ими делиться», – прокомментировал Сергей Якубов, руководитель направления дорожных конструкций компании «АГРИСОВГАЗ».

О компании:

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования. Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru