Выпускники детских домов стали сотрудниками социальной кофейни СПЭШЛ в Петербурге

Кофейня СПЭШЛ на Большой Конюшенной, 6 — это проект благотворительной организации «Анна помогает», где поддерживают выпускников детских домов, помогая им находить выход из трудных жизненных ситуаций, устроиться на работу и реализовать себя

в жизни.

Новая кофейня планирует трудоустраивать 10-15 человек в год. Ребята будут работать под руководством профессиональных бариста, кондитеров и поваров. Здесь учатся не только готовить кофе и завтраки, но и работать со специальными программами. После такой практики большинство выпускников детских домов смогут начать карьеру в ресторанах города.

В открытии кафе СПЭШЛ приняла участие компания Quick Resto. С первого дня кофейня работает на профессиональном оборудовании и программном обеспечении от Quick Resto. «Сейчас очень непростое время, есть проблемы с трудоустройством, поэтому для нас было очень важно оказать поддержку такому проекту. Здорово, когда ты можешь помочь хорошему кафе стать еще лучше и с помощью современных облачных решений облегчить работу сотрудникам», – отметил менеджер Quick Resto Алексей Гаврилов.

«Создавая это пространство, мы продумывали каждую мелочь: для оформления использовали переработанный пластик, кирпичи разрушенных домов, керамику, сделанную руками выпускников детских домов. Нам удалось сделать кафе удобным и для сотрудников. С помощью Quick Resto мы автоматизировали все процессы: от учета склада и кухни, до аналитики продаж, а еще, теперь у нас есть CRM-система с программой лояльности и мобильное приложение для гостей. Насколько я знаю, Quick Resto уже используется во многих заведениях города, а наши ребята как раз будут обучены работе с ним», – отметил исполнительный директор «Анна Помогает» Олег Бележенко.