Выпускники столицы зарегистрировались на участие в ЕГЭ

По данным Департамента образования и науки Москвы, регистрацию на участие в ЕГЭ прошли 86 тысяч человек. На данный момент регистрация завершена.

В Департаменте уточнили, что из общего числа получивших допуск к ЕГЭ в столице, 69 тысяч – это выпускники-2022.

В период с 21 марта по 18 апреля пройдет первый, досрочный этап, а второй, основной этап назначен на период с 26 мая по 2 июля. И уже осенью, 5-20 сентября будет проведён третий, дополнительный этап госэкзаменов. Он необходим тем, кто не сможет с первого раза сдать обязательные для получения аттестата о среднем общем образовании экзамены – русский язык и математику.

Первыми пройдут экзамены по литературе, географии и химии. На 30-31 мая назначена сдача ЕГЭ по русскому языку, проверка знаний по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – на 20-21 июня. Устные экзамены по иностранным языкам выпускники сдадут 16-17 июня, а письменные – 14 июня. Время сдачи профильной и базовой математики – 2 и 3 июня соответственно. Проверка знаний по физике и истории – 6 июня, по биологии – 14 июня.