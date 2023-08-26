Высадку деревьев в Новоорском районе Оренбургской области организует компания «Симпреал»

Компания «Симпреал», известный российский производитель керамического сырья, займется высадкой деревьев в Новоорском районе Оренбургской области. Инициатива призвана улучшить экологическую обстановку в регионе.

ПАО «Симпреал», один из ведущих российских производителей сырья для керамической продукции, приступает к реализации экологического проекта в Оренбургской области. Компания займется высадкой деревьев в Новоорском районе региона. В рамках инициативы планируется озеленить территорию, прилагающую к месторождению каолиновой глины, которое разрабатывает ПАО «Симпреал».

Деревья для озеленения подбирали при участии экологов: выбор остановили на пирамидальных тополях. Они быстро растут и устойчивы к внешним воздействиям. Благодаря густой кроне пирамидальные тополя отлично подходят для создания «зеленого щита» между производственной площадкой и жилым сектором.

«Высадка деревьев в зоне месторождений глины позволит снизить уровень запыления на территории. Зеленые насаждения в степных зонах также препятствуют выветриванию почвы и повышают уровень влажности воздуха. Стоит отметить, что проект рассчитан на долгосрочный эффект. Помимо улучшения экологии в перспективе создание «зеленого щита» будет способствовать улучшению общего состояния здоровья населения», — отмечает руководство компании.

К реализации проекта компания планирует приступить весной следующего года, чтобы саженцы не пострадали от грядущих зимних морозов. Помимо посадки деревьев в планы компании входит создание системы точечного орошения зеленых насаждений. Необходимость в дополнительном поливе обусловлена особенностями климата степей и резкими перепадами температур в течение года.

ПАО «Симпреал» придерживается системного подхода в заботе об окружающей среде и старается внедрять в работу лучшие российские и мировые практики экологического менеджмента. На сегодняшний день, система водной завесы, работающая на месторождении, помогает снизить запыленность на территории карьера и близлежащих дорог, по которым проходит перевозка сырья, от распространения запыления также оснащен тупик, где проводятся погрузочно-разгрузочные работы. Компания анализирует состояние атмосферы 1-2 раза в год в периоды наибольшей активности переработки и транспортировки сырья и проводит инвентаризацию отходов производства и потребления на месторождениях. Особое внимание производитель уделяет обновлению автопарка: замена устаревших машин новыми производится с учетом снижения выбросов газов от двигателей автомобилей — Евро 5,6.