Вышел отчет эмитента облигаций ООО «ПРОМОМЕД ДМ»

ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (входит в ГК «ПРОМОМЕД») обнародовало отчет эмитента облигаций за 2020 год. Из него держатели биржевых облигаций и потенциальные инвесторы компании могут узнать о работе компании и ее финансовом состоянии.

«ПРОМОМЕД ДМ» продолжает наращивать объемы производства, а также расширять масштабы бизнеса. Основной фокус внимания компании сосредоточен на диверсификации продуктового портфеля. В качестве приоритетного направления компания рассматривает развитие линейки противовирусных и антибактериальных препаратов. В планы входит также создание препаратов для борьбы с ВИЧ, онкологией и неврологией.

Первое размещение облигаций фармкомпании на Московской бирже состоялось в прошлом году. Объем выпуска составил 1 миллиард рублей, а купонная ставка — 9,5% годовых.