Вышли в продажу квартиры в ЖК Ботаника в Симферополе от 3,6 млн рублей

На первичный рынок Крыма вышли квартиры в строящемся жилом комплексе Ботаника. Новостройка расположена недалеко от центра Симферополя, на улице 51-й Армии.

В здании высотой 9 этажей запроектированы одно- и двухкомнатные квартиры с остекленными балконами и лоджиями. В зелёном дворе появятся спортивные и игровые площадки с интересным оборудованием, зоны отдыха и прогулочные дорожки.

Группа компаний ИнтерСтрой, которая выступает девелопером и застройщиком жилого комплекса «Ботаника», работает в сфере строительства более 15 лет. По мнению экспертов рынка, в том числе, участников международного экономического форума в Ялте, реализованные ИнтерСтроем проекты отличаются высоким качеством строительных работ и применением современных технологических решений.

В прилегающих к ЖК Ботаника кварталах есть всё необходимое для размеренной жизни. Район считается комфортабельным с точки зрения размещения здесь жилого фонда. Удобная транспортная развязка позволяет без проблем добраться в любую часть города (до аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзала, выставочных центров и других бизнес-объектов).

Дорога от нового ЖК до автовокзала на транспорте займёт 4 минуты, до пешеходного центра Симферополя — 16 минут. Для прогулочных маршрутов жителей «Ботаники» доступны Гагаринский парк с Чистыми прудами, Ботанический сад Таврического университета, Детский парк с уникальными старыми деревьями, мини-зоопарком, юношеской обсерваторией, развивающими кружками.

Стоимость квартир в жилом комплексе Ботаника начинается от 3,68 млн рублей. Купить квартиру в новом ЖК Ботаника в Симферополе можно без посредников у застройщика с применением ипотеки или других удобных вариантов приобретения жилья.