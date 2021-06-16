«Высокий уровень съемки»: зрители канала Serialdla остались довольны фильмом «Турист»

«Турист» уверенно перетягивает на себя внимание зрителей огромных онлайн-площадок, собирая тысячи лайков и невероятное количество восторженных отзывов. Пользователи отмечают, что «Турист» достойно выдерживает конкуренцию с многомилионными голливудскими шедеврами. При этом на его производство было затрачено значительно меньше средств, чем на популярные американские блокбастеры.

«Спасибо режиссеру и актерам. Ракурс камер потрясающий, высокий уровень съемки достойный лучших фильмов мира. Голливуд просто тратит большие деньги на пиар своей продукции. Режиссеру Туриста можно доверить съемки лучших фильмов России. Спасибо за качественную работу», — поделился пользователь Евгений Скрипка.

«Турист» рассказывает о событиях, происходивших в Центральноафриканской Республике в декабре прошлого года. Экс-президент Франсуа Бозизе при поддержке боевиков совершил попытку военного переворота и захвата власти, но был остановлен бойцами национальных войск, которых качественно обучили российские специалисты.

В итоге получился захватывающий боевик с запоминающимися персонажами, понятным и увлекательным сюжетом, способным удержать зрителя в напряжении до финальных титров. Несмотря на мировые тенденции, создатели «Туриста» не стали добавлять в картину любовную линию. Этот момент не остался без внимания зрителей.

«Они за демократию, а мы. Мы за справедливость! Трек Ленинграда под бой не обычно, но как-то интересно получилось. Ещё один момент понравился. Отсутствие любовной линии. Любофь, Асисяй, слюни, сиськи. Нет этого и смотрится кино», — отмечает посетитель канала Ваня Округин.«Мне 65, но фильм посмотрела на одном дыхании. Единственный фильм без слюней и соплей», — в поддержку предыдущего комментатора пишет зрительница.

«Вполне смотрибельный боевик. Даже и глазом моргнуть не успел, как досмотрел до конца. Теперь хочется, чтобы продолжение вышло как можно скорее. Судя по концовке, оно просто обязано быть», — пишет Алекс Швец.

Пользователи хостинга выразили желание увидеть продолжение. И всё же, это будет затруднительно. При поддержке российских инструкторов жизнь населения Центральноафриканской Республики возвращается в мирное русло. Создателям «Туриста» будет проблематично написать продолжение картины без злоупотребления полетом фантазии. Однако у отечественных сценаристов есть большое количество идей, ожидающих реализации в сфере кино.

«Хороший фильм. И про Сирию можно снять еще», — пишет Павел Талагаев.

В комментариях многие пользователи подняли тему английских субтитров.

«English subtitles??», — интересуется Souri Hermoni 2000.

Показ «Туриста» был произведен не только в России. Тысячи жителей столицы ЦАР увидели премьеру фильма 14 мая на центральном стадионе. Более 70 000 центральноафриканцев посмотрели «Туриста» лишь за первые дни проката.