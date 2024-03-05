Выставка к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина откроется в Музее космонавтики

Выставка построена на пересечении двух линий — истории личности и особенностей эпохи, в которой она развивалась. В основу экспозиции легли архивные фотографии из фондов Музея космонавтики, а также воспоминания Юрия Гагарина.

К 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина в столичном Музее космонавтики откроют выставку «Гагарин. Дорога в космос». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В основу экспозиции легли архивные фотографии из фондов Музея космонавтики и воспоминания Юрия Гагарина. Историю его жизни дополнят картины советского быта работы Александра Дейнеки и других художников. Впервые в рамках выставки москвичи смогут увидеть форму полковника Военно-воздушных сил СССР, которую носил Юрий Алексеевич»,— рассказала Наталья Сергунина.

Выставка построена на пересечении двух линий — истории первого космонавта и особенностей эпохи, в которой происходило развитие его личности. Посетители узнают о детстве Юрия Гагарина, его жизни в годы Великой Отечественной войны, времени получения рабочей профессии, его становлении как военного летчика и о полете в космос.

Экспозиция познакомит с воспоминаниями Юрия Гагарина. Их озвучили летчики-космонавты дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов, Герой Советского Союза Александр Лавейкин. Герои России Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Сергей Кудь-Сверчков также приняли участие в записи воспоминаний первого космонавта.

Кроме того, выставка покажет жизнь простого советского человека сквозь призму изобразительного искусства 1930–1960-х годов. В столице впервые представят жанровые работы художников-соцреалистов из коллекции региональных музеев России.

Для юных гостей с 9 марта по 30 апреля организуют познавательную программу: лекции, игры, мастер-классы, викторины и открытые уроки с настоящими космонавтами.

В подготовке экспозиции приняли участие Музей Москвы, Студия военных художников имени М.Б. Грекова, Пермская государственная художественная галерея, Саратовский областной музей краеведения и музей-заповедник «Дмитровский кремль».

Выставка будет работать с 7 марта по 1 сентября. Посещение по билету в музей, его можно приобрести на сайте Музея космонавтики.