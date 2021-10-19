Выставка «Таинственная Сибирь» пройдет в Центральном выставочном зале СХР

Выставка молодых художников Сибири «Таинственная Сибирь» пройдет в Москве с 19 по 28 ноября 2021. Этот новый проект призван представить свежий и актуальный срез работ нового поколения сибирских художников, привлечь внимание публики к новым именам, помочь молодым талантам из регионов Сибири найти друг друга, творческую среду и своего зрителя в широких кругах населения, расширить профессиональный опыт. Также задачей проекта является анализ сегодняшней ситуации в изобразительном искусстве Сибирских регионов, увидеть направление, перспективы и векторы его развития.

В экспозиции выставки будут представлены работы преимущественно молодых авторов Сибири. Для участия в проекте отберут не менее 30 авторов из числа наиболее талантливых и перспективных молодых художников. Участники проекта предоставят свои работы по теме выставки, собранная экспозиция будет размещена в Москве.

Всего в экспозиции будет представлено не менее 100 произведений различных видов искусства — живописи, графики, скульптуры, декоративно–прикладного искусства, художественной фотографии авторов из субъектов Сибирского федерального округа.

Выставку будет сопровождать образовательная программа: лекции об искусстве и архитектуре; показы документальных фильмов о художниках; мастер-классы для детей и встречи с молодыми художниками.

Отбор работ для участия в выставке производится до 25 октября 2021. Заявки принимаются в электронном виде путём отправки электронной почты с биографией автора и фотографиями предлагаемых работ на адрес организаторов siberia.secret@yandex.ru.

Результаты отбора объявляются на официальном сайте выставки http://таинственнаясибирь.рф не позже 10 ноября 2021 г.