Выведен в продажу новый пул квартир в ЖК «Симфония» в Симферополе

Новый интересный проект комфорт-класса реализуют в тихом центре Симферополя. Секции 9-этажного жилого комплекса «Симфония» растут на глазах в Киевском районе крымской столицы на улице 51-й Армии.

Локация объединяет преимущества жизни в современном полисе и доступность отдыха в любом живописном уголке Крыма. ЖК находится в нескольких минутах езды от Центрального автовокзала и Воронцовского Ботанического сада.

Ассортимент лотов жилого комплекса представлен 1, 2х и 3х-комнатными квартирами с разными вариантами планировочных решений. К примеру, можно выбрать однокомнатную квартиру с площадью в диапазоне от 33–х до 50.5 м². Трёхкомнатные квартиры — до 77,7 м². Однокомнатные отличаются удобным зонированием, «двушки» – евроформата с совмещенными кухнями-гостиными, есть планировки с окнами на противоположные стороны дома. При этом покупатель получает квартиру с готовым панорамным остеклением балконов.

ЖК возводит известный крымский застройщик ГК ИнтерСтрой. Традиционно ИнтерСтрой уделяет особое внимание благоустройству территорий своих проектов. Уютный внутренний двор будет озеленен с высадкой деревьев. Зона отдыха оборудована уличной мебелью и освещением. Для взрослых обустроят место для занятий физкультурой, для детей —игровой комплекс из экологичных материалов.

Подземный паркинг рассчитан на 133 машиноместа, в числе которых — оборудованные механизированной парковочной системой.

Жилой комплекс сдадут в эксплуатацию в 4 квартале 2022 года. Купить квартиру в самом центре Крыма в Симферополе в ЖК «Симфония» без переплат можно непосредственно у застройщика — группы компаний ИнтерСтрой. Стоимость квадратного метра на старте продаж начинается от 80 000 рублей. Минимальна цена однокомнатной квартиры — 2,95 млн. рублей. Предусмотрено ипотечное кредитование, применение материнского капитала, военной ипотеки.