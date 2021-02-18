Выведены на рынок квартиры в симферопольском ЖК Ботаника

Заложен фундамент и началось строительство первых этажей нового жилого комплекса «Ботаника» в столице Крыма. Проект реализует группа компаний ИнтерСтрой в Киевском районе Симферополя, на улице 51-й Армии. Это перспективный микрорайон вблизи Воронцовского ботанического сада, недалеко от центра.

Жилой дом строят по сейсмостойким технологиям. Это будет монолитно-кирпичное здание из пяти секций высотой в 9 этажей. В продаже — одно- и двухкомнатные квартиры с остекленными балконами и лоджиями.

Большинство проектов компании ИнтерСтрой создается для обычных людей, которые ценят комфорт и простоту решений. Каждый квадратный метр квартир ЖК «Ботаника» используется рационально: габариты мебели учтены на этапе проектирования.

Жилой комплекс планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2023 года. Помимо жилья запроектированы зоны отдыха с озеленением, спортивные и игровые площадки с современным лицензированным оборудованием.

Геолокация новостройки отличается прекрасной транспортной доступностью и одновременно защищена от городского шума и суеты. Маршруты городского транспорта проложены по пр. Победы и ул. 51-й Армии. Рядом есть всё необходимое для начала жизни на новом месте: школьные и дошкольные учреждения, клиническая больница, банки, салоны красоты, фитнес-центры, крупный рынок и разнообразные объекты торговли.

Реализацию квартир в ЖК «Ботаника» застройщик осуществляет без посредников. Стоимость квадратного метра стартует с 74 000 р. Купить квартиру в ГК ИнтерСтрой в тихом центре Симферополя можно, начиная с 2,7 млн.р. Возможно приобретение в ипотеку с государственной поддержкой.