Вызовы современности: история космических подвигов и жизненные уроки от первого актера-космонавта Олега Новицкого

20 апреля 2023 года в кинотеатрах страны стартовал показ фильма «Вызов», главные роли в котором исполнили актриса Юлия Пересильд и космонавт Олег Новицкий. Фильм рассказывает о герое-враче, которая летит на Международную космическую станцию чтобы провести сложную операцию космонавту, получившему серьезную травму. Так был брошен вызов всему человечеству. Режиссер Клим Шипенко уверенно справился со своей миссией, создав первый в мире полнометражный художественный фильм, снятый в космосе. Соответствует этому и бюджет проекта — более одного миллиарда рублей. Вся работа на борту МКС заняла ровно двенадцать суток. За это время был отснят материал общей длительностью около тридцати часов.

Основатель дискуссионного клуба «Суверенная Россия. Вызовы современности» Гаджимагомед Расулов побывал на премьере фильма в кинотеатре «Москва» и поделился собственным мнением о проекте в целом:

— Для меня самым интересным на премьере стали рассказы главного героя фильма — Олега Новицкого, с которым мы познакомились благодаря картине. Во время знакомства я подарил ему небольшой сувенир — кружку с авторским рисунком известного художника. Кстати, сам космонавт неплохо рисует и возможно скоро выставит свои работы на суд зрителя. Олег Викторович — очень волевой и сильный человек, он рассказал о своих миссиях на борту Международной космической станции и о трудностях, которые ему пришлось преодолеть. Он провел на МКС в общей сложности более 500 суток и за это время успел оглядеть всю Землю с высоты 400 километров, а также поучаствовать в 4 прогулках в открытый космос. Меня интересовали конечно и разные подробности: чем космонавты питаются на орбите, как принимают душ и как спят, какие у них хобби и увлечения. Так я узнал, что на МКС Олег Новицкий серьезно увлекся фотоделом, там есть для этого все условия, а в жизни космонавт увлекается охотой и совершает скоростные прогулки на мотоцикле.

Главным уроком, который можно извлечь из жизни Олега Новицкого и его рассказов на премьере фильма, является то, что космический полет – это очень требовательное испытание для человека. Для успешного выполнения миссии, необходима огромная подготовка и многолетний опыт работы, а также знание всех особенностей космоса и принципов работы на корабле. Олег Новицкий – прекрасный пример того, как даже нашедший свое призвание человек не перестает учиться и совершенствоваться, ну а мы должны равняться на таких героев современности. Что касается самой картины, то «Вызов» — это жесткое испытание не только для смелых актеров и съемочной группы, но и для техники, которая безупречно отработала в самых сложных условиях. Вывод один: человечество вновь доказало, что готово будет пойти даже на край вселенной, чтобы выполнить свою миссию.