WE-ON GROUP планирует выпустить на российский рынок дополнительное программное обеспечение для BIM

К концу 2022 года проектная компания WE-ON GROUP планирует выпустить на российский рынок дополнительное программное решение для проектирования жилых зданий, контроля и управления информацией в концепции BIM – NIKA RD.

Сейчас компания использует его на проектах из своего портфеля. Важно, что решение дополнит известные на рынке программные комплексы для автоматизированного проектирования для информационного моделирования зданий.

«Решение позволяет автоматизировать рутинные операции проектировщиков, контролировать их выполнение, систематизировать используемую в проекте информацию. Также оно помогает взаимодействовать с данными без использования специализированного проектного программного обеспечения. NIKA RD контролирует тайм-трекинг каждого сотрудника, информационную модель времени и качество работы над моделями по разделам, автоматизацию проектной документации, а также переносит весь процесс создания и передачи заданий между отделами сразу в среду работы компаний. Решение работает на базе REVIT уже сейчас, и до конца года планируется переработка дополнительно на базу RENGA российского производства. Наше решение повышает качество проектных работ, уменьшает количество проектных ошибок, делает проектную информацию более прозрачной и доступной с любого устройства и в любое время», – комментирует Алексей Бабинов, руководитель департамента информационного моделирования и автоматизации WE-ON GROUP.

Более 17 объектов капитального строительства WE-ON GROUP были реализованы при помощи собственной разработки. Сейчас в комплекс программного решения входит NIKA ENGINEERING, которая отвечает за информацию из BIM-модели объекта, NIKA MOTION осуществляет контроль удалённой работы сотрудников, и NIKA OFFICE производит автоматизацию проектного документооборота.

Справка

WE-ON Group предоставляет широкий спектр услуг в сфере проектирования и консалтинга в строительстве с 2017 года. В пул продуктов компании входят основные направления цифровизации проектирования: генеральное проектирование в среде BIM с применением передовых инструментов, а также собственных разработок NIKA, осуществление авторского надзора за объектом строительства с использованием BIM-технологий, анализ и экспертиза проектной документации, сопровождение получения РНС и ЗОС и др. Портфель компании насчитывает 3,5 млн кв. метров, среди которых представлены как гражданские проекты – торговые центры, жилые комплексы, так и промышленные объекты – заводы и другие технические предприятия. WE-ON Group – команда лучших специалистов России, работающих с применением BIM-технологий над комплексной жилой застройкой.