World Employer Branding Festival пройдет в Китае  

World Employer Branding Festival, мероприятие, организованное институтом Employer Branding Institute, пройдет в Цзиндэчжэне с 1 по 2 декабря 2024 года. Оно объединяет глобальные перспективы и опыт, предлагая уникальную возможность изучить последние тенденции в развитии бренда работодателя. Являясь масштабной выставкой, благодаря участию более чем 1000 брендов, демонстрирующей инновационные HR-проекты, она является платформой для передовых примеров и анализа.

Цель фестиваля — поделиться передовыми и устоявшимися теориями и практическими методами со всеми участниками. Представители отмеченных наградами компаний продемонстрируют лучшие практики по привлечению, удержанию и развитию талантов. Кроме того, ведущие эксперты и практики со всего мира, включая Ричарда Мосли (Richard Mosley,), изучат будущее брендинга работодателей, сосредоточившись на том, как бренды могут развиваться в ответ на меняющиеся рыночные условия, новые технологии и растущую важность разнообразия, справедливости и инклюзивности.

Всемирный фестиваль брендинга работодателей пройдет в Цзиндэчжэне, который часто называют «фарфоровой столицей Китая», с его богатой историей, насчитывающей более 1700 лет.