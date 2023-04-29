Wynn Al Marjan Island раскрывает концепцию дизайна открывающегося курорта ОАЭ

Компания Wynn Resorts, Limited объявила название своего нового многомиллиардного интегрированного курорта, открытие которого состоится в Рас-эль-Хайме в ОАЭ: Wynn Al Marjan Island. Компания также представила концепцию дизайна своего первого пляжного курорта, вдохновленного умиротворяющим морским пейзажем архипелага Аль-Марджан, состоящего из четырех островов. Строительство курорта осуществляется совместно с местными партнерами Marjan LLC и RAK Hospitality Holding LLC.

Wynn Al Marjan Island расположен в окружении первозданной природы с видом на лазурные воды Персидского залива, на высоте более 305 метров (1000 футов) над морем, предлагая гостям насладиться премиальным отдыхом, а также открыть для себя исключительные развлекательные и игровые зоны. В рамках своего первого проекта в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) американская компания-застройщик и оператор роскошных курортов создадут спокойную и стильную обстановку, вдохновением для которой послужили великолепные виды на море, привнеся теплую, расслабляющую атмосферу океана в современный отель мирового класса.

Rendering of Wynn Al Marjan Island — Exterior view from beach

При сметной стоимости проекта около 3,9 млрд долларов США, культовый силуэт Wynn Al Marjan Island преобразит и ускорит превращение эмирата в крупное мировое туристическое направление, а также создаст значительную ценность для его экономики за счет туризма и новых рабочих мест. Проект заложит основу для ускоренного роста смежных секторов бизнеса. Работы по возведению фундамента начались ранее в этом году.

Фирменная роскошь бренда с высоким уровнем дизайна будет отражена примерно в 1500 роскошно оформленных номерах, люксах и виллах. Посетителей ожидает широкий спектр развлечений, игровая площадка, 24 ресторана и лаунж-зоны, инновационные спа-салоны и оздоровительные процедуры, эспланада с элитными магазинами, ультрасовременный центр мероприятий, театр с уникальным постановочным шоу и другие удобства. Курорт, предназначенный как для длительного пребывания, так и для однодневных поездок из соседних эмиратов, сможет предложить гостям множество разнообразных развлечений, включая ночные ультрасовременные лазерные и световые шоу.

Rendering of Wynn Al Marjan Island- View of island

Вдохновением для создания дизайна Wynn Al Marjan Island послужил как природный ландшафт, окружающий курорт, так и ведущая эстетика дизайна Wynn Resorts. Та же геометрическая конфигурация изогнутой формы пляжа на острове повторяется в структуре подиума, напоминающего большой оперный театр, создавая величественные виды на пляж, море и линию горизонта. В разнообразных ресторанах курорта Wynn Al Marjan Island, расположенных вдоль набережной, посетители смогут насладиться потрясающим видом на море.

«Мы провели последний год, тщательно разрабатывая программу и концепцию Wynn Al Marjan Island, учитывая при этом уникальное расположение курорта, — заявил Крэйг Биллингс (Craig Billings), генеральный директор Wynn Resorts. — Я невероятно горжусь тем, что наша команда дизайнеров и разработчиков смогла воплотить наше наследие богатого, продуманного дизайна в залитом солнцем пляжном курорте, который будет радовать как новых, так и постоянных клиентов. Мы с нетерпением ждем открытия Wynn Al Marjan Island в начале 2027 года».

Rendering of Wynn Al Marjan Island — Interior view

Новый курорт на острове Аль-Марджан, являющийся флагманским проектом компании Marjan, подчеркивает растущую мировую репутацию Рас-эль-Хаймы как одного из ведущих инвестиционных направлений для высококачественных гостиничных проектов. Благодаря быстрорастущему портфелю пятизвездочных отелей класса люкс и жилых комплексов, предлагающих широкий спектр удобств и услуг, а также сверкающим пляжам протяженностью более 7,8 км и набережной длиной 23 км, остров Аль-Марджан в настоящее время постепенно превращается в курортное направление мирового класса.

Позиционируя себя как экологичное и природоориентированное направление, Рас-эль-Хайма является одним из самых быстрорастущих туристических рынков в регионе MENA. Благодаря хорошо сохранившейся истории, богатому археологическому наследию и природному туризму, эмират был включен в список 50 лучших направлений для посещения в 2023 году по версии CNN Travel и вошел в список «Величайших мест мира» журнала TIME в 2022 году.