XCMG Excavator представила новую серию G для мирового рынка на 6-м Фестивале клиентов

XCMG Excavator, специализированное подразделение компании XCMG Machinery по производству экскаваторов, представило свои новые экскаваторы серии G на шестом Международном фестивале заказчиков, проходившем на ее производственной базе экскаваторного оборудования. Мероприятие знаменует собой выпуск почти 30 инновационных продуктов и включает массовую поставку международных экскаваторов серии G индонезийским клиентам.

В церемонии приняли участие почти 400 клиентов и представителей мировых СМИ из разных стран.

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Недавно выпущенная серия G представляет собой последние достижения XCMG в области исследований и разработок, направленные на зарубежный рынок. Основываясь на успехе своих экскаваторов серий C и D, XCMG продолжает продвигать инновационные продукты и улучшения в области исследований и разработок.

«Мы стремимся работать с нашими глобальными партнерами, чтобы настойчиво добиваться взаимной выгоды и совместной синергии, постоянно углубляя наше сотрудничество в рамках всей экосистемы для достижения общего успеха в создании ценности и совместном развитии», — сказал Сун Чжике (Song Zhike), вице-президент XCMG Machinery и генеральный директор бизнес-подразделения XCMG Excavator.

Международные продукты серии G достигли прорывов в более чем 50 основных технологиях, включая согласование мощности в любых условиях и управление подачей PIC. Эти усовершенствования значительно повышают общую производительность за счет оптимального соотношения энергоэффективности, надежности, работоспособности, комфорта и адаптируемости. Эти функции не только превосходят ожидания клиентов, но и обеспечивают всестороннее понимание работы оборудования, что повышает простоту использования, безопасность и эффективность.

После запуска мероприятия международные гости были приглашены на крупномасштабную экскурсию с производственной линией для международных продуктов серии G. Были созданы индивидуальные продуктовые зоны, адаптированные для различных региональных клиентов, а также продемонстрирована специальная выставочная зона для разнообразных запасных частей, что способствовало глубокому взаимодействию между гостями и техническими командами на месте.

Являясь одним из основных направлений деятельности XCMG, подразделение занимается предоставлением интегрированных решений «сцена-плюс-продукт», а также услуг полного жизненного цикла по всему миру. Заглядывая в будущее, подразделение будет продолжать тесно сотрудничать через границы, стремясь внести ведущий вклад в создание передовых производственных кластеров мирового класса в секторах строительной техники во всем мире.