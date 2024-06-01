XCMG Machinery продемонстрировала строительную технику в Сюйчжоу

На комплексном испытательном полигоне Цзя Ван (Jia Wang) в китайском городе Сюйчжоу (Xuzhou) компания XCMG Machinery (SHE:000425, «XCMG») показала свои последние достижения, представив более 200 продуктов в 12 категориях, демонстрирующие экологичные, комплексные и интеллектуальные решения в области строительной техники. В рамках 6-го Фестиваля клиентов более 1200 приглашенных гостей из более чем 60 стран и регионов мира ознакомились с инновационными моделями, работающими на новых источниках энергии, в том числе с такими фирменными разработками, как манипулятор XE1200GM и электрический погрузчик XC968-EV.

XCMG Machinery Demonstrates the Next-Gen Green and Smart Construction Equipment in Xuzhou, China, to 1,200 Invited Guests from Over 60 Countries and Regions.

Компания продемонстрировала мощный модельный ряд техники, предназначенной для удовлетворения современных потребностей строительства, уделяя первостепенное внимание вопросам устойчивого развития. Эти решения представляют собой значительный скачок к сокращению углеродного следа в тяжелой промышленности.

На мероприятии были представлены эффективные сочетания бульдозеров D360 и бульдозеров с высокорасположенным приводом D200H для быстрой укладки материала и планировки дорожного полотна. Представленные транспортные средства с изотермическим кузовом обеспечивают качественную укладку асфальта за счет поддержания необходимой температуры во время транспортировки. Для уплотнения покрытия были предложены беспилотные дорожные катки, демонстрирующие достижения XCMG в области цифровых технологий интеллектуального строительства.

На открытой демонстрационной площадке площадью 7000 квадратных метров XCMG представила обширный ассортимент техники, включая краны, экскаваторы, дорожные машины, погрузчики, коммунальную технику и подъемные рабочие платформы.

Был представлен первый в мире гибридный автокран повышенной проходимости XCA60_EV, сертифицированный CE и WVTA, предлагающий возможность переключения между режимами работы только от аккумулятора, от сети и гибридным режимом, что обеспечивает снижение эксплуатационных затрат на 40%. Крупнейший в Китае электрический гусеничный кран XLC220-E отличается впечатляющей грузоподъемностью 220 тонн. После всего 2 часов зарядки от источника постоянного тока он может стабильно выполнять подъемные операции в течение 8 часов, что значительно снижает затраты на топливо.

Компания XCMG продемонстрировала ведущую линейку из шести категорий землеройной техники для применения на лесозаготовках, при погрузочно-разгрузочных работах, для технического обслуживания железных дорог, для дноуглубительных работ по сохранению водных ресурсов и др..

Компания представила новые разработки по пяти ключевым направлениям, включая новое поколение серийной бульдозерной техники, комплектное дорожно-строительное оборудование Series 5, цифровые и интеллектуальные технологии, строительную технику, работающую на новых источниках энергии, и полный комплект дорожно-строительного оборудования для горнодобывающей отрасли.

XCMG также представила новейшие модели электрических колесных погрузчиков, фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и горных погрузчиков. Недавно выпущенный гибридный погрузчик экономит в среднем более 35% топлива по сравнению с обычными погрузчиками, работающими на жидком топливе. Самый большой в Китае погрузчик XC9350 с электрическим двигателем снижает расход топлива на 25% и повышает эффективность работы на 20% по сравнению с погрузчиками с гидравлическим приводом, благодаря чему он идеально подходит для работы с карьерными самосвалами грузоподъемностью 120-180 тонн в открытых карьерах.

Компания XCMG представила роторную буровую установку с тремя режимами работы: гибридным, от сети и от аккумулятора. Ее отличительной особенностью является примененная впервые в мире технология электрогидравлического двойного поворотного привода.

Также компания XCMG впервые представила шесть основных моделей вилочных телескопических погрузчиков, расширив выбор навесного оборудования, который теперь включает более 30 устройств. Это навесное оборудование является быстрозаменяемым, обеспечивая универсальное использование одной и той же машины.